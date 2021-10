L’Ajuntament d’Almussafes i Protecció Civil inicien una campanya solidària per a ajudar a les famílies damnificades per l’erupció del volcà de La Palma

Els donatius econòmics poden depositar-se en l’urna instal·lada en el Centre Cultural o mitjançant ingrés en el número de compte del Consistori



L’executiu municipal enviarà l’import íntegre recollit en la iniciativa al Cabildo de La Palma per a col·laborar en la reconstrucció de l’illa

La Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes i l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil han posat en marxa conjuntament una campanya per a la recollida de fons econòmics per a ajudar a les famílies damnificades per l’erupció del volcà de Cumbre Vieja, a l’illa canària de La Palma. Els donatius poden entregar-se en efectiu en el Centre Cultural o ingressar-se en un número de compte habilitat pel Consistori Municipal fins a aquest divendres 8 d’octubre. Posteriorment, l’Ajuntament dipositarà l’import íntegre recollit en el número de compte proporcionat pel Cabildo de La Palma. “No podem deixar soles a totes aquestes famílies. A ningú li agradaria estar en eixa situació i aquelles persones que han tingut la desgràcia de viure alguna catàstrofe saben el dur que resulta”, assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.



Des que el passat diumenge 19 de setembre entrara en erupció el volcà de Cumbre Vieja de l’illa canària de La Palma, han sigut moltes les persones que han decidit ajudar a la població afectada per la destrucció d’habitatges, collites i infraestructures. L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, i l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi han volgut unir-se a aquesta ona de solidaritat demostrada per la societat espanyola i ho han fet llançant la campanya SOS La Palma, amb la qual animen als almussafenys i les almussafenyes a realitzar els seus donatius per a contribuir a la reconstrucció de la zona.



Tal com informen des del Consistori, les qüestions relacionades amb l’alimentació i l’abric estan ja cobertes, per la qual cosa el més urgent en aquests moments és la recollida de fons econòmics. Les persones que vulguen participar en la iniciativa, en la qual col·labora activament la Policia Local, poden depositar els seus donatius en efectiu en l’urna instal·lada en la recepció del Centre Cultural d’Almussafes o realitzar un ingrés en el número de compte municipal ES25 3058 2279 7127 2000 2935. L’Ajuntament depositarà l’import complet recollit des d’ahir, 4 d’octubre, i fins el pròxim divendres 8, en el compte habilitat a aquest efecte pel Cabildo de La Palma.



“La gent està vivint una autèntica tragèdia que els ha deixat sense llar, sense treball i sense l’espai en el qual havien forjat les seues vides. No podem deixar soles a totes aquestes famílies. A ningú li agradaria estar en eixa situació i aquelles persones que han tingut la desgràcia de viure alguna catàstrofe saben el dur que resulta. Per això hem pensat que podem posar el nostre granet d’arena per a intentar que les coses tornen a la normalitat al més prompte possible”, comenta el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. “La ciutadania pot estar completament tranquil·la, perquè els diners arribaran allí on més es necessite”, afig l’edil.