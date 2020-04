L’Ajuntament d’Almussafes implanta un ambiciós pla educatiu per a facilitar l’aprenentatge a distància

L’executiu local i els CEIP Almassaf i Pontet treballen conjuntament per a assegurar que els escolars de la població accedisquen als continguts lectius del curs 2019-2020 durant el confinament



Entre les accions, el repartiment a domicili dels manuals que es van quedar en els col·legis quan es va decretar l’estat d’alarma perquè els estudiants de primer i segon de Primària puguen realitzar les activitats des de les seues cases



Conserges de l’administració local també s’encarreguen d’imprimir, escanejar i enviar tasques coordinades entre el professorat i l’alumnat perquè puguen ser avaluades



L’Ajuntament d’Almussafes i els CEIP Pontet i Almassaf es coordinen per a facilitar l’educació a distància durant el tram final del present curs escolar. Les tres institucions han posat en marxa un pla per a atendre les necessitats de tota la comunitat educativa, evitant així que hi haja xiquets i xiquetes que no puguen seguir el ritme de les classes des de casa per falta de material o per mancar dels mitjans tècnics necessaris per a fer arribar les activitats realitzades. “Som conscients que els recursos disponibles per a afrontar el curs escolar des de casa varien en funció de cada família i evidentment ni el consistori ni els col·legis podíem permetre que això suposara una barrera”, declara el regidor d’Educació, Pau Bosch. Entre les mesures que s’han inclòs en el pla, en el qual col·labora Protecció Civil i els conserges dels centres, figuren el repartiment dels manuals d’exercicis de l’alumnat de primer i segon de primària que es van quedar a les aules després de la declaració de l’estat d’alarma i per a l’alumnat amb necessitats econòmiques la cessió d’ordinadors portàtils, la impressió, enviament a domicili i lliurament al professorat d’activitats realitzades en paper i la donació de lots de material escolar que han sigut adquirits en comerços locals.



La impossibilitat d’impartir les classes de manera presencial a causa de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la pandèmia de coronavirus ha posat en relleu la necessitat d’atendre aquelles famílies que no disposen de la infraestructura necessària per a poder accedir a l’educació a distància, que requereix comptar amb ordinador, connexió a internet, impressora per a poder imprimir determinades tasques i escàner per a poder entregar-les al professorat.



Encara que el primer pas en aquest sentit es va donar fa més d’un mes amb la posada en marxa d’un servei oferit gratuïtament per l’empresa Netllar que consisteix en el subministrament de la tarifa de telefonia mòbil a huit famílies, en els últims dies l’Ajuntament d’Almussafes i els Centres d’Educació Infantil i Primària de la localitat, el Pontet i l’Almassaf, han perfilat un pla molt més ambiciós que inclou nombroses accions.



“Som conscients que els recursos disponibles per a afrontar el curs escolar des de casa varien en funció de cada família i evidentment ni el consistori ni els col·legis podíem permetre que això suposara una barrera que impedira a l’alumnat seguir amb l’aprenentatge de les diferents matèries recollides en el currículum”, destaca el regidor d’Educació, Pau Bosch. Segons explica l’edil, el pla “ha sigut consensuat amb els dos equips directius i contempla diferents mesures que aniran adaptant-se i modificant-se quan es considere oportú per a garantir la seua utilitat”.



Una de les principals iniciatives incloses en aquest programa, i que afecta el conjunt d’estudiants de 1r i 2n de Primària, que són prop de 200, és el repartiment dels manuals d’activitats que l’alumnat utilitza durant el curs i que es van quedar en els centres quan es va decretar l’estat d’alarma. Personal de l’Ajuntament i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil s’encarreguen de la distribució d’aquests llibres en cadascun dels domicilis dels i les joves matriculats en aquests nivells.



Alumnat amb manca de material

En l’apartat d’accions impulsades per a garantir l’accés a l’educació destaca un servei d’impressió de material escolar per a l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é. El tutor o tutora enviarà el document de treball setmanalment per correu electrònic al personal de consergeria del consistori perquè procedisquen a la seua impressió i repartiment en el domicili de les persones que no disposen dels dispositius necessaris per a poder generar directament des de casa les còpies necessàries per a emplenar els diferents exercicis. Posteriorment, el mateix equip recollirà les activitats desenvolupades, les escanejarà i les remetrà al professorat novament per correu electrònic perquè puguen ser avaluades.



Així mateix, el pla contempla la cessió temporal d’ordinadors portàtils d’aquests centres per a aquelles famílies que hagen acreditat que manquen d’aquests dispositius per a poder connectar-se i seguir amb les classes que requereixen l’accés a determinades plataformes digitals. El departament municipal d’Informàtica ha sigut l’encarregat d’habilitar aquestes computadores perquè puguen ser utilitzades per l’alumnat.



Finalment, l’Ajuntament ha adquirit en comerços locals lots de material escolar compostos per un paquet de folis, bolígrafs, corrector, una caixa de colors ‘pastidecor’, llapis, goma, tisores, cola, maquineta i regla per a entregar-los a les famílies amb dificultats econòmiques.



“La implicació del professorat de tots dos centres és total. Les circumstàncies no són fàcils, però s’han adaptat per a continuar amb la seua labor, evitant que ningú es quede pel camí, per la qual cosa aprofite per a felicitar-los pel seu enrome esforç. Al final, el que ha fet l’Ajuntament és posar-se a la seua disposició i a la de l’alumnat perquè aquest tram final del curs transcórrega de la manera més còmoda per a tota la comunitat educativa”, assegura Bosch.