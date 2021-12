L’Ajuntament d’Almussafes inaugura el taller d’ús de gestió administrativa

Connect on Linked in

El passat 13 de desembre, el grup de 10 participants va iniciar les classes teòriques en el Centre de Formació de Persones Adultes

La primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, va visitar a l’alumnat que formarà part del programa durant 1 any i que realitzarà les seues pràctiques diferents departaments municipals

Dimecres que ve obrirà les seues portes el segon dels tallers concedits per Labora, centrat en el sector de manteniment d’obra

Un total de deu almussafenys es van incorporar, el passat dia 13, al taller d’ocupació que l’executiu d’Almussafes ha posat en funcionament per a la formació en la gestió administrativa dels seus participants, després de l’acceptació del projecte per part del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), responsable així mateix de la selecció de l’alumnat. La primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, va inaugurar el programa teoricopràctic d’un any de duració, que requereix d’una inversió de 265.758,40 euros per al seu funcionament, dels quals 241.358,40 els aporta la Generalitat Valenciana i la resta, 24.400 euros, finançats amb fons propis de l’Ajuntament. Dimecres que ve, el consistori municipal iniciarà el segon dels tallers d’ocupació concedits per Labora aquest any 2021, centrat en el manteniment i consolidació d’obra en el qual també participaran un total de deu veïns i veïnes.

“Aquesta iniciativa que acaba de veure la llum posa de manifest, una vegada més, la nostra gran aposta per la creació d’ocupació en la nostra localitat, a través de tallers, programes i cursos que aporten les eines formatives necessàries perquè la nostra ciutadania en situació de desocupació opte amb majors possibilitats d’èxit a un lloc de treball”, comenta Davinia Calatayud.

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, com a aula homologada, és la seu per a la realització del Taller d’Ús de ‘Suport Administratiu’, el temari del qual incorpora tasques de distribució, reproducció i transmissió d’informació i documentació.

Així mateix, el grup de participants es formarà per a dur a terme comunicacions internes i externes, a més de preparar i presentar expedients i responsabilitzar-se de gestions derivades de les relacions amb el públic.

La formació teòrica es complementarà amb les pràctiques que l’alumnat desenvoluparà en els diferents departaments municipals, una excel·lent oportunitat de descobrir com funciona l’administració local i de participar en les tasques que es realitzen per a millorar la vida de la ciutadania.

Transcorregut l’any de duració del programa, les persones participants que hagen superat el curs aconseguiran els certificats de professionalitat de ‘Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals’ (Nivell I) i el de ‘Activitats Administratives en la Relació amb el Client’ (Nivell II).

El seu desenvolupament implica una inversió total de 265.758,40 euros, quantitat que cofinancien Labora (241.358,40 euros) i el propi Ajuntament (24.400 euros).