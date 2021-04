L’Ajuntament d’Almussafes inicia la reforma del seu Centre de Formació d’Adults

Print This Post

Una subvenció del Pla de Millora d’Espais Educatius 2019 de la Diputació fa possible la renovació de la instal·lació

Aprofitant el tancament del centre pel període vacacional s’escometran les obres

L’executiu d’Almussafes acaba d’iniciar els treballs de renovació del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, pressupostats en 8.440 euros. Es tracta d’un projecte d’obra finançat a través del Pla de Millora d’Espais Educatius 2019 de la Diputació de València. La reforma de l’aula destinada a laboratori i les millores en la façana de l’edifici educatiu són les dues intervencions incloses en l’acció urbanística, que es completarà durant els pròxims dies, atés que el tancament de l’edifici educatiu per les vacances de Setmana Santa facilita l’execució de les obres.

El manteniment dels edificis públics és constant a Almussafes. En l’actualitat, l’Ajuntament es troba immers en la reforma del seu Centre de Formació de Persones Adultes, un edifici de titularitat municipal en el qual s’imparteix una àmplia oferta de cursos.

La memòria del projecte inclou la millora de la il·luminació i senyalització de la façana de l’Escola d’Adults. En aquest sentit, a més de la instal·lació d’un cartell informatiu de grans dimensions en la part superior d’aquesta, la col·locació del qual es va dur a terme ahir dimecres, 31 de març, la renovació de la façana de l’edifici també suposa la disposició de noves lluminàries i focus. La instal·lació de mosquiteres en totes les finestres de les aules i zones comunes que eviten l’entrada d’insectes, principalment mosquits vectors de diferents malalties, és una altra de les accions essencials a escometre donada la situació d’emergència sanitària actual per la Covid-19.

Les obres pressupostades per un import de 8.440 euros i sufragades a través del Pla de Millora d’Espais Educatius 2019 de la Diputació incorporen, així mateix, els treballs de reordenació de l’aula destinada a laboratori, emplaçada en la planta baixa de la dependència educativa municipal. El projecte detalla el trasllat dels lavabos existents situats en el centre de l’habitacle, a la seua nova ubicació adossats a la paret lateral. Es tracta d’una intervenció de millora de la distribució de l’interior de l’aula que, a més, assegura una millor col·locació de l’alumnat a fi de mantindre la distància de seguretat establida en el protocol sanitari per la Covid-19.

“A més de les intervencions citades, que estaran concloses abans del 10 d’abril, durant les pròximes setmanes també sumarem nou equipament informàtic i digital a la dependència amb l’objectiu d’apostar per una nova realitat virtual en l’àmbit de la formació en totes les aules del nostre centre”, comenta l’edil d’EPA, Pau Bosch. Adquisició d’ordinadors portàtils, instal·lació de sistemes de sonorització i videoprojecció i càmeres web per a la retransmissió en streaming de les classes són les accions previstes i incloses, així mateix, en la subvenció concedida per l’ens autonòmic.