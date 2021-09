L’Ajuntament d’Almussafes insta la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a netejar el Barranc del Tramusser

Connect on Linked in

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha remés hui divendres la sol·licitud via telemàtica al Ministeri

Urgeix un desbrossament integral del si del llit del barranc per a evitar inundacions a conseqüència de les pluges torrencials

A l’executiu d’Almussafes el preocupa l’estat d’abandó en el qual es troba el si del llit del Barranc del Tramusser, localitzat entre les poblacions limítrofes d’Almussafes i Benifaió. La neteja d’aquest, amb la consegüent eliminació de la mala herba, arbustos i plantes, és competència directa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, entitat que hauria d’escometre periòdicament un pla integral de desbrossament, i més especialment durant l’estació estival, a fi de preparar la zona per a l’època de fortes pluges. Per això, des de l’alcaldia de l’Ajuntament s’ha remés, hui divendres, el corresponent formulari oficial sol·licitant que des del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic s’actue amb la major agilitat possible en la zona per a protegir la seguretat de la ciutadania davant el risc de futures inundacions.

Al novembre de 2020, la magnitud de la Dana que va assotar la comarca de la Ribera, unida a la gran quantitat de mala herba concentrada en el Barranc del Tramusser, va provocar el desbordament del mateix al seu pas per les poblacions d’Almussafes i Benifaió, ocasionant importants danys en cultius, vies públiques i habitatges fins al punt de sol·licitar tots dos municipis ser declarats zones catastròfiques a fi de pal·liar els danys del temporal.

.Ha transcorregut quasi un any des d’aquell terrible episodi i en l’actualitat el si del llit del barranc es troba replet de mala herba en general, atés que des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer encara no s’ha procedit al seu desbrossament intensiu. “Les pèssimes condicions de neteja en les quals es troba el barranc encoratgen la nostra màxima preocupació, atés que en cas de precipitacions torrencials el desbordament del mateix seria inevitable i les conseqüències que implicaria molt lamentables”, afirma el primer edil, Toni González.

Per això, en l’escrit enviat via telemàtica a la Confederació, organisme amb competència en la matèria i a conseqüència de la inacció d’aquest, des de l’alcaldia es prega s’atenga la situació i s’actue de manera urgent amb la finalitat d’assegurar la protecció de la localitat i dels seus habitants enfront de possibles desbordaments a conseqüència de forts aiguats.

El consistori d’Almussafes ha adjuntat una relació d’imatges a l’escrit oficial, en les quals es fa patent l’estat d’abandó en el qual es troba el barranc hui dia.