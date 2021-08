L’Ajuntament d’Almussafes instal·la pictogrames informatius per a facilitar l’accessibilitat cognitiva a persones amb trastorn de l’espectre autista

Connect on Linked in

La iniciativa també beneficiarà a altres col·lectius de persones amb dificultats de comunicació i llenguatge



En les pròximes setmanes es completarà la col·locació de les plaques de pictogrames en tots els edificis públics



L’aposta per aquest sistema de comunicació alternatiu parteix d’una proposta de la professora i escriptora local Bàrbara Benavent

L’Ajuntament d’Almussafes va inaugurar la setmana passada un nou projecte d’accessibilitat en la població. Ja s’ha iniciat la col·locació de cartells inclusius amb pictogrames ARASAAC (sistemes augmentatius i alternatius de comunicació) en els accessos als principals equipaments públics per a facilitar l’accessibilitat cognitiva en persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA), discapacitat intel·lectual i altres malalties neurològiques. Aquest sistema facilita, a més, la comprensió en cas de desconeixement de l’idioma. En les pròximes setmanes continuarà la instal·lació d’aproximadament el mig centenar de pictogrames que integren la iniciativa, promoguda des de la Regidoria d’Hisenda, que lidera Mar Albuixech, després de la petició de l’escriptora i professora Bàrbara Benavent, professional del municipi molt sensibilitzada amb aquesta qüestió.

Les Piscines Municipals, el Centre Cultural, la Casa Consistorial i el Museu Casa Ayora d’Almussafes ja es troben identificats amb pictogrames Arasaac (sistemes augmentatius i alternatius de comunicació) en els seus punts d’accés. D’aquesta manera, es dóna resposta a la necessitat de fer accessibles tots aquests espais a les persones que tenen greus dificultats en la comunicació i en l’accessibilitat cognitiva.

Aquestes són les quatre primeres infraestructures públiques del nucli urbà que estrenen senyalització, però no seran les úniques, atés que en les pròximes setmanes l’executiu municipal ampliarà la iniciativa a prop de mig centenar d’edificis públics, inclosos els quatre centres educatius, els parcs i els pipicans.



L’escriptora i professora de la localitat Bàrbara Benavent, molt sensibilitzada amb aquesta mena de problemàtiques, va ser qui va proposar aquesta actuació al consistori i la que ha assessorat l’administració local en el procés de disseny i col·locació dels cartells.



Segons l’edil d’Hisenda i Festes, Mar Albuixech, “mitjançant la simbologia gràfica reduïm o compensem les dificultats de comunicació i de llenguatge de moltes persones i, per això, des de les administracions públiques hem de donar una resposta a aquestes necessitats. L’accessibilitat s’aconsegueix amb la millora de les infraestructures, però també amb accions com aquesta, que per a moltes persones poden ser xicotetes, però que per a unes altres resulten decisives en el seu dia a dia”.



Aquests sistemes faciliten l’accessibilitat cognitiva en persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA), discapacitat intel·lectual i altres malalties neurològiques, així com en aquelles que desconeixen l’idioma en el qual està escrita la senyalística.