L’Ajuntament d’Almussafes instal·la un sensor per a mesurar el CO2 del seu nucli urbà

L’adquisició del dispositiu, que es col·locarà a la terrassa del Centre Cultural, serà possible gràcies a una subvenció de la Diputació de València per a avançar cap a ciutats ‘smart’



L’ajuda de la corporació provincial inclou també fons per a una segona estació meteorològica i dos sensors de vehicles, que es destinaran al Polígon Industrial Joan Carles I



La inversió necessària per a aquestes tres actuacions ascendeix a 21.072,15 euros, dels quals 16.857,72 procedeixen d’aquesta convocatòria i la resta de les arques municipals

En els pròxims dies Almussafes comptarà amb nous sensors per a mesurar la contaminació i el trànsit rodat. L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 16.857,72 euros per part de la Diputació de València per a avançar en la construcció del que es denomina ‘smart city’, un concepte de ciutat basat en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Concretament, en el nucli urbà es procedirà a la col·locació d’una eina per a registrar els nivells de CO2 i en el Polígon Industrial Joan Carles I es col·locaran dos sensors de vehicles per a mesurar el trànsit rodat i la segona estació meteorològica municipal. Tal com explica la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Davinia Calatayud, la finalitat és “millorar la qualitat de l’aire i per a això necessitem conéixer quina és la situació actual per a poder prendre decisions més encertades de cara al futur”.



Els projectes per a continuar avançant cap a una localitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient continuen implementant-se a Almussafes, on l’executiu municipal té previst instal·lar en els pròxims dies diversos dispositius per a millorar l’obtenció de registres atmosfèrics i de contaminants associats al trànsit rodat. Concretament, el consistori col·locarà en el Polígon Industrial Joan Carles I dos sensors de comptatge de vehicles i un de partícules i la seua segona estació meteorològica municipal, mentre que en el nucli urbà començarà a funcionar un sensor per a mesurar el nivell de CO2 existent.



Aquestes actuacions, emmarcades dins de l’estratègia de l’Ajuntament per a convertir a Almussafes en una ciutat ‘smart’, en la qual el desenvolupament econòmic es produïsca des d’una perspectiva, intel·ligent, sostenible i integradora, podran desenvolupar-se gràcies a la concessió d’una subvenció de 16.857,72 euros per part de la Diputació de València, que finançarà el 80% de les despeses. El 20% restant fins a arribar als 21.072,15 euros, 4.214,43 euros, els aportarà l’administració local de fons propis. De totes les sol·licituds rebudes per a optar a aquesta primera convocatòria d’ajudes Smart Cities 2019, la població ha sigut la segona amb més diners concedits.



«Amb la materialització d’estes accions, ens acostem més a aquest objectiu de ser més sostenibles i en el nostre camí hem trobat aliats fonamentals com és la Diputació de València. Volem millorar la qualitat de l’aire i per a això necessitem conéixer quina és la situació actual per a poder prendre decisions més encertades de cara al futur quant a la millora de la salut pública», declara la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Davinia Calatayud.



Nucli urbà

El sensor de contaminació CO2 s’instal·larà a la terrassa del Centre Cultural, just al costat de l’estació meteorològica que funciona des de fa uns anys i amb ell podrà obtindre’s informació sobre el nivell d’aquest gas en l’ambient. Els resultats obtinguts amb aquesta eina, així com amb les altres dues instal·lades en aquesta intervenció, serviran per a prendre decisions relacionades amb la salut pública, com la reducció de la velocitat màxima dels vehicles, la conservació de zones verdes o la posada en marxa de campanyes de conscienciació.



Polígon Industrial Joan Carles I

En una de les principals rotondes d’accés al Polígon Industrial Joan Carles I es col·locaran dos sensors de comptatge de vehicles i un de partícules PM2.5 i en la coberta de la caseta que ocupa APPI Ribera Baixa s’ubicarà la segona estació meteorològica municipal, que complementarà a la ja existent en el nucli urbà i servirà per a obtindre resultats més precisos que permeten actuar amb urgència davant episodis severs que puguen afectar les companyies emplaces en aquest parc empresarial.



Els sensors, que registraran tant el nombre de vehicles com la seua velocitat, se situaran en la rotonda situada en l’entrada del polígon, en l’Avinguda de la Foia, una zona amb molta afluència de trànsit, sobretot en les hores d’entrada i eixida dels torns laborals. En aquest punt s’instal·laran dos sensors de vídeo, que comptaran els vehicles però no gravaran imatges, i un sensor VÉOLO de partícules contaminants PM2.5. Totes les citades eines requereixen d’un mòdul de registre i un programari que s’encarreguen de recaptar les dades i enviar-les per a la seua posterior anàlisi a través de la plataforma de la Diputació ‘Connecta València’.