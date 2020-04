L’Ajuntament d’Almussafes intensifica el control de rosegadors amb la instal·lació de papereres amb portaesquers

Print This Post

A més dels tractaments anuals de desratització que s’efectuen per part de l’Ajuntament d’Almussafes en la xarxa de clavegueram per a eradicar la presència de rosegadors en els espais públics, l’executiu local ha implementat un nou sistema per a reforçar l’esmentat servici de control de la plaga. La passada setmana es van instal·lar les primeres onze papereres dotades de portaesquers als voltants de les quatre rondes de circumval·lació, per tractar-se de les zones més pròximes al terme municipal.

Per a l’executiu d’Almussafes la salut i la seguretat de la ciutadania és essencial. D’ací la implementació d’un calendari anual per al control integral de les plagues en el municipi, un servici que executa l’empresa concessionària Trakta i que inclou tractaments de desratització desinsecció i desinsectació en la xarxa de clavegueram de tot el nucli urbà i polígons industrials, així com en els menjadors dels col·legis i en els edificis municipals.



L’esmentat servici s’intensifica ara amb una nova mesura que perseguix reforçar el pla per a l’eradicació de la presència de rosegadors en les vies públiques. L’Ajuntament d’Almussafes hi ha invertit un pressupost de 5.000 euros que provenen de les inversions financerament sostenibles del superàvit en l’adquisició de les primeres onze papereres dotades de dos caixes portaesquers de seguretat en la seua base, que inclouen forats d’accés per a rates.



Les esmentades estacions s’han instal·lat, per part de la brigada municipal, en les quatre rondes de circumval·lació del municipi, atés que són els espais públics més pròxims als nuclis rurals. Amb esta iniciativa preventiva aconseguim avançar-nos a possibles episodis com els que es produïxen amb l’arribada de l’estiu, estació de l’any en què prolifera la presència dels rosegadors com a conseqüència de l’increment de les temperatures’, comenta el regidor d’Obres i Servicis, Jaime Wic.



La intenció de l’executiu local és continuar implementant esta mesura en la resta d’espais del nucli urbà. ‘A mesura que es vagen deteriorant les papereres actuals, les anirem substituint per estos models que complixen una funció de control i minimització de la plaga’, conclou Wic.

Paral·lelament, el consistori municipal també informa els propietaris dels solars emplaçats en el nucli urbà de l’obligatorietat de mantindre els mateixos en les millors condicions de salubritat, atés que estes zones també poden convertir-se en focus de plagues.