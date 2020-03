L’Ajuntament d’Almussafes intensifica la recollida de mostres d’excrements en la via pública

La brigada municipal de neteja ha detectat un increment considerable del número de defecacions als carrers i en els pipicans després de l’inici del confinament pel Covid-19



La Policia Local recorda que el compliment de l’ordenança que regula la tinença d’animals continua en vigor malgrat l’actual conjuntura i reclama una major conscienciació

Almussafes, a 20 de març de 2020.

Els excrements de gossos han proliferat durant els últims dies en els espais públics d’Almussafes. Des que el Govern d’Espanya va decretar el confinament general de la població per a frenar l’avanç del coronavirus, la brigada de neteja de l’Ajuntament de la localitat ha notat un “increment significatiu” del número de defecacions, per la qual cosa la Regidoria d’Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana ha intensificat les labors de recollida d’aquests residus, tant als carrers i voreres com en les zones d’esplai d’animals, únics espais on està permés el passeig de mascotes.



Tal ha sigut l’augment que la Policia Local ha decidit començar a realitzar recollides de mostres per a garantir el compliment de l’ordenança municipal que regula la tinença d’animals, una norma que, tal com recorda el regidor d’Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, “continua en vigor malgrat les actuals circumstàncies”. Per aquesta raó es procedirà a l’anàlisi de les mostres preses i a la interposició de les corresponents sancions, que poden aconseguir els 200 euros. “Per una qüestió d’higiene i salut, apel·lem més que mai a la responsabilitat de propietaris i propietàries d’animals. Si aconseguim eliminar aquest problema, el personal de neteja podrà dedicar-se a altres qüestions més necessàries”, destaca l’edil.