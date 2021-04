L’Ajuntament d’Almussafes ja disposa de l’estudi de solucions per a evitar inundacions en el Polígon Industrial Joan Carles I

El consistori ha finançat l’informe, en el qual es detallen els problemes existents en tres zones del parc empresarial i les possibles alternatives, tal i com consensuà amb sindicats i empresaris en les distintes reunions mantingudes amb aquestos



En els pròxims dies es remetrà a la Conselleria d’Obres Públiques i Mobilitat perquè actue, atés que és la institució que té competències en aquest àmbit

L’informe encarregat i sufragat per l’Ajuntament d’Almussafes per a analitzar els problemes d’inundacions existents en el Polígon Industrial Joan Carles I i proposar solucions ja està a punt. El consistori l’enviarà en breu a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat perquè actue com més prompte millor. L’alcalde, la regidora d’Urbanisme i els tècnics d’aquest departament municipal van visitar ahir, dijous 8 d’abril, els punts més conflictius a nivell d’evacuació d’aigües per a analitzar les solucions proposades en l’estudi, elaborat per la consultora Arin. “Allò que vam viure al novembre podria haver desembocat en una catàstrofe important i va posar de manifest la fragilitat d’algunes de les nostres infraestructures. Per això volem ser partícips del procés de millora de les condicions dels nostres polígons industrials i col·laborar activament en tot quant puguem”, afirma el primer edil.



L’històric episodi de pluges torrencials registrat a Almussafes el passat mes de novembre de 2020 va evidenciar les mancances de l’actual sistema d’evacuació d’aigües en el Polígon Industrial Joan Carles I. En aquesta àrea del terme municipal de la població es va produir una inundació que va provocar nombrosos danys materials en les companyies i en els vehicles estacionats en els voltants, una circumstància que, segons experts consultats per l’executiu local, “podria haver provocat una catàstrofe mediambiental al Parc Natural de l’Albufera a causa de la presència d’empreses químiques”.



Per a evitar que aquestes situacions es continuen originant, i tal com ja va anunciar a l’inici de l’any l’alcalde, Toni González després de les distintes reunions mantingudes amb APPI i UGT a l’objecte de visualitzar les carències de les àrees industrials, l’Ajuntament ha encarregat i finançat l’elaboració d’un estudi en el qual s’especifiquen els problemes existents i les solucions que permetrien minimitzar els riscos futurs. L’informe serà remés en els pròxims dies a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ja que és la Generalitat Valenciana la que té competències sobre aquests assumptes. “Hem volgut implicar-nos al màxim en aquesta qüestió, encara que no tenim competència sobre aquesta, perquè considerem vital accelerar tot el possible les actuacions per a evitar que es repetisquen aquelles dramàtiques i lamentables imatges”, subratlla el primer edil.



González va visitar ahir, dijous 8 d’abril, les tres zones inundables al costat de la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, i els tècnics d’aquest departament municipal per a analitzar les solucions proposades en l’estudi. “Allò que vam viure al novembre podria haver desembocat en una catàstrofe important i va posar de manifest la fragilitat d’algunes de les nostres infraestructures. Per això volem ser partícips del procés de millora de les condicions dels nostres polígons industrials i col·laborar activament en tot quant puguem, sabent que correspon a la Conselleria posar en marxa aquests projectes per a garantir la seguretat de les persones que utilitzen aquests espais i minimitzar les pèrdues per a les empreses”, afig l’alcalde.



Resultats de l’informe

L’informe, redactat per la consultora Arin, ressalta que “les pluges esdevingudes són inassumibles per a qualsevol sistema de drenatge”, però assegura que “es poden atenuar els seus efectes”, i estableix un total de tres zones inundables sobre les quals caldria actuar per a posar fi a aquests problemes. En la Séquia de la Foia els tècnics han detectat un marc de formigó esviat (oblic respecte al mur) al costat d’una tanca de les instal·lacions de Ford, així com que l’eixida està obstruïda per canyes i vegetació, la qual cosa ha reduït la seua capacitat de desguàs en un 70%. En aquesta zona es recomana millorar la neteja i el manteniment amb especial atenció a l’eixida del citat marc de formigó esviat. Així mateix, es planteja la instal·lació del Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS) mitjançant la construcció d’una solera de formigó i caixers d’escullera. Finalment, es valora la possibilitat de construir una bassa de laminació al costat del gir de la tanca, la qual cosa permetrà alentir el flux de l’aigua i laminar la seua entrada en el marc.



La segona zona és la del Canal de Crespo, on, a més d’intensificar la neteja i el manteniment de la infraestructura, s’aposta per l’ampliació de marcs i punts d’estrenyiment per a permetre un major cabal d’aigua.



I la tercera zona és la de l’Aparcament situat al costat de l’Avinguda de la Foia i el carrer Canal de Crespo, espai en el qual en les pluges de novembre van quedar atrapats desenes de vehicles que no s’han pogut recuperar. En aquest cas els experts consideren necessària l’ampliació de la capacitat de drenatge del carrer Canal de Crespo amb la incorporació de reixes de gran absorció. Segons els càlculs realitzats, per a augmentar aquesta capacitat de drenatge fan falta nous embornals/reixes. Concretament, es necessitarien 2,6 m² de reixes per a recollir tot l’escolament de l’aparcament. Tal com s’especifica en l’informe, els col·lectors serien capaços d’admetre el cabal, ja que la capacitat no se supera amb l’augment d’aquest. Per a aquesta tercera zona també es proposa la instal·lació d’un SUDS al jardí situat al costat de l’Ecoparc, una solució “ràpida i que funciona molt bé a curt termini”. Finalment, es recomana la construcció d’una bassa de laminació/jardí de pluja i d’un depòsit de tempesta, una solució a llarg termini.