L’Ajuntament d’Almussafes llança les Beques de Menjador Escolar del Curs 2019-2020

Les sol·licituds per a poder beneficiar-se de les ajudes atorgades pel Departament de Benestar Social poden realitzar-se fins al 8 de juliol



El consistori ha reservat per a aquesta qüestió un total de 94.000 euros dels seus pressupostos municipals



Les famílies interessades a adherir-se a les Beques de Menjador Escolar de l’Ajuntament d’Almussafes per al Curs 2019-2020 poden presentar les seues sol·licituds fins al pròxim 8 de juliol. El consistori municipal invertirà en aquestes ajudes, destinades a facilitar la conciliació familiar i laboral de la ciutadania almussanfenya, 94.000 euros de fons propis. Les bases poden consultar-se en www.almussafessubvencions.es. Són requisits indispensables trobar-se al corrent amb els pagaments del menjador escolar, sol·licitar la Beca de Menjador de Conselleria i l’assistència continuada de l’alumnat a aquest servei.



Ahir i després de publicar-se ahir la informació en el Butlletí Oficial de la Província, s’ha obert el període per a sol·licitar les Beques de Menjador Escolar de l’Ajuntament d’Almussafes corresponents al Curs 2019-2020, unes ajudes que aquesta convocatòria compten amb una inversió total de 94.000 euros, quantitat que se sufraga íntegrament amb càrrec als pressupostos municipals. Les famílies interessades a acollir-se a aquest programa podran presentar la documentació exigida, que està disponible en el portal www.almussafessubvencions.es fins al 8 de juliol en el Registre General de l’Ajuntament o en el Registre del Departament de Benestar Social.



“Sens dubte, aquestes beques incideixen directament sobre el benestar de la societat almussafenya, ja que proporcionen estímuls per a suavitzar les càrregues derivades de la cura i criança dels xiquets i xiquetes, una cosa que redunda directament en una millor conciliació de la vida familiar i laboral. Som conscients que moltes famílies necessiten un suport econòmic per a poder abonar el cost del menjador i facilitar així l’escolarització dels menors i per això des de l’Ajuntament reafirmem el nostre compromís amb aquest àmbit”, afirma el regidor de Benestar Social en funcions, Faustino Manzano.



Aquestes ajudes econòmiques estan destinades al finançament parcial del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat empadronat en el municipi matriculat en els col·legis públics de la localitat durant el període d’octubre de 2019 a maig de 2020 i que reunisquen les condicions establides en les bases. L’import global es distribuirà entre les persones beneficiàries en funció d’una sèrie paràmetres, tenint com a límit màxim el menor percentatge de la subvenció atorgada mitjançant la convocatòria de la Conselleria d’Educació, i que es determinarà pel preu/dia de menjador establit i pel nombre de dies amb aquest servei, segons el calendari escolar.



Bases

Entre els requisits per a poder accedir a aquestes beques estan l’obligatorietat de presentar la corresponent sol·licitud d’ajuda de menjador escolar impulsada per la Generalitat Valenciana i no percebre cap mena d’ajuda de menjador escolar de les regulades mitjançant la convocatòria de la Conselleria d’Educació. A més, és imprescindible que les persones beneficiàries assistisquen amb regularitat al menjador escolar i l’incompliment d’aquesta norma sense causa justificada pot donar lloc a la retirada de la prestació. Finalment, no podran obtindre la condició de persones beneficiàries aquells alumnes que, havent sigut becats durant el curs 2018-2019 per l’Ajuntament, no hagen abonat al centre educatiu la diferència entre la quantitat subvencionada i el cost real del servei.



En les bases s’especifiquen els llindars de renda que no han de superar-se per a poder participar en la convocatòria i la renda anual per càpita, així com els membres computables de la unitat familiar, dades que s’utilitzaran per a l’assignació dels punts en el procés de baremació.



Publicats els llistats provisionals, les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a la inserció en els taulers d’anuncis, per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions oportunes per mitjà de l’aportació de la documentació que estimen adequades. La condició de persona beneficiària només s’obtindrà si forma part de l’acord definitiu.