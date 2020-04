L’Ajuntament d’Almussafes llança quatre concursos per a desenvolupar la creativitat de la ciutadania durant el confinament

Connect on Linked in

El consistori invertirà un total 1.200 euros en els 24 premis que es concediran en aquesta iniciativa titulada #AlmussafesEsQuedaACasa



A més de convidar a compartir receptes, dibuixos, històries i fotografies realitzades durant l’actual estat d’alarma, la convocatòria promociona el comerç de proximitat



El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, el Club de Lectura i Foto-Club La Imatge col·laboren en el projecte

L’executiu municipal d’Almussafes proposa a la ciutadania un total de quatre concursos per a la setmana del 20 al 26 d’abril, amb els quals busca promocionar el comerç local i desenvolupar la creativitat de grans i menuts. El consistori anima a la població a compartir la seua creativitat i les seues reflexions sobre el confinament a través d’històries, dibuixos, fotografies i receptes culinàries. L’Àrea d’Esports, Cultura, Educació i Joventut repartirà gràcies a aquestes iniciatives, en les quals poden participar persones de totes les edats, un total de 24 regals valorats en 50 euros cadascun i adquirits en comerços de la localitat, amb el que es destinaran 1.200 euros de fons propis al desenvolupament d’aquests certàmens virtuals. En aquests concursos col·laboren el Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, el Club de Lectura de la Biblioteca Pública i Foto-Club La Imatge. La normativa pot consultar-se en www.almussafes.net i en les xarxes socials oficials de l’Ajuntament.



El confinament decretat pel govern d’Espanya per a frenar l’avanç del coronavirus ha fet que la ciutadania dispose de més temps per a posar a treballar la seua imaginació i creativitat, una circumstància que l’Ajuntament d’Almussafes ha aprofitat per a presentar a la població un total de quatre concursos als quals poden presentar-se persones de totes les edats. Amb ells, el consistori busca animar el dia a dia dels almussafenys i les almussafenyes i potenciar el seu enginy i originalitat al voltant de quatre disciplines: gastronomia, pintura, literatura i fotografia. Totes les bases poden consultar-se en www.almussafes.net i en les xarxes socials oficials del municipi.



En els quatre casos s’han establit dues categories, una infantil per a xiquets i xiquetes de fins a 14 anys, i una altra adulta, dirigida a persones d’a partir de 15 anys. En cada categoria s’entregaran tres premis, que consistiran en tres regals adquirits en comerços locals i valorats en 50 euros cadascun. D’aquesta forma, s’entregaran un total de 24 premis, en els quals l’Ajuntament invertirà 1.200 euros. El període per a la presentació de treballs, que hauran d’enviar-se per correu electrònic, romandrà obert del 20 al 26 d’abril.

‘Cuinant a casa’

El primer dels concursos, que s’han englobat sota el títol #AlmussafesEsQuedaACasa, es denomina ‘Cuinant a casa’, i consisteix en la presentació d’una recepta de cuina basada en productes de primera necessitat, detallant els ingredients, exposant els temps de cocció i elaboració i adjuntant foto final del plat acabat. Les persones interessades a participar hauran d’enviar les seues propostes al correu electrònic almussafes_gcc@gva.es i seran quatre integrants del Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ els encarregats de valorar-les

‘Pintem el confinament’

En el segon d’ells, que es realitza en col·laboració amb l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, es recolliran dibuixos executats en qualsevol tècnica o procediment, sempre que es puga reproduir per mitjà de tècniques convencionals. Les mesures de les obres hauran de ser de 15cm x 10,5 cm (una quartilla) i en elles no haurà d’aparéixer cap mena de llegenda. Així mateix, no podran vulnerar en cap cas la intimitat ni el dret a la pròpia imatge de les persones. Per aquest motiu, no s’admetran treballs en els quals es mostren persones o llocs privats que es puguen reconéixer. Les candidatures d’aquesta modalitat hauran de presentar-se a la direcció almussafes_ec2@gva.es.



‘Històries del confinament’

El món de les lletres també forma part d’#AlmussafesEsQuedaACasa. Les reflexions, els pensaments i les inquietuds personals que ens està proporcionant aquesta situació també poden constituir un bon material per a la redacció de textos. Per això, s’acceptaran tots aquells treballs escrits en prosa i en vers, amb una extensió màxima d’una pàgina amb font Arial i grandària 11. Des de l’organització es recorda que el contingut de les històries, contes i poemes, que llegiran i avaluaran quatre persones inscrites en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública d’Almussafes i que hauran de presentar-se a l’e-mail almussafes_bib@gva.es, ha d’estar relacionat amb l’estat d’excepció que vivim en aquests moments.





‘Mirem Almussafes des de les finestres’

Finalment, el consistori proposa a la ciutadania mostrar les seues habilitats fotogràfiques a través d’un concurs al qual es podran presentar imatges de la població preses des de les finestres o terrasses dels domicilis de les persones participants. De nou, i com ja s’ha comentat en el cas del concurs de dibuix, no podrà aparéixer en elles cap persona o lloc privat que es puguen identificar. Així mateix, no es podran exhibir elements polítics o ofensius. El Foto-Club La Imatge s’uneix a aquesta proposta i analitzarà el material que arribe a almussafes_rcc@gva.es.