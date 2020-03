L’Ajuntament d’Almussafes llança un servei per a facilitar a l’alumnat l’accés a l’educació a distància

L’alumnat almussafeny sense accés a internet per a poder seguir les classes a distància durant el confinament pot adherir-se al servei impulsat per l’Ajuntament de la població amb l’objectiu de reduir la bretxa digital. El consistori, en col·laboració amb els tres centres educatius locals, ha procedit a detectar a les famílies amb menors al seu càrrec que, per dificultats econòmiques, no compten amb connexió a la xarxa, a les quals l’empresa Netllar els està oferint gratuïtament aquest accés mitjançant el subministrament de la tarifa de telefonia mòbil (que inclou telefonades i dades) perquè puguen continuar amb les seues lliçons, que aquests dies imparteix el professorat a través d’eines telemàtiques. El regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, Jaime Wic, agraeix el suport brindat per Netllar, de la qual un dels seus socis és el veí d’Almussafes Ramón Domingo Alepuz, per a “que ningú es quede arrere fins que es reprenguen les classes presencials”. En total són 8 les famílies que es veuran beneficiades amb esta iniciativa. El passat dilluns 23 de març es reprenien les classes després de l’aturada prevista en el calendari escolar d’aquest curs 2019-2020 per les festes de Sant Josep. No obstant això, i pel confinament decretat pel Govern d’Espanya per a frenar l’avanç del coronavirus, l’alumnat reprenia les classes de manera telemàtica davant la impossibilitat d’eixir de casa. Per a això, el professorat ha adaptat les seues classes amb l’objectiu d’oferir els continguts inclosos en els diferents currículums a través d’eines a les quals tan sols es pot accedir per internet, la qual cosa ha posat de manifest l’existència de famílies que aquests dies no poden fer ús del dret a l’educació. Per a resoldre aquest problema, el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes acaba de posar en marxa un servei mitjançant el qual ha detectat a les famílies que es troben en aquesta situació per a dotar-les dels recursos necessaris que els permeten accedir a aquesta nova modalitat d’aprenentatge i facilitar així el seguiment de les lliçons impartides pels i les docents. Per a això, el consistori ha comptat amb la col·laboració dels CEIP Pontet i Almassaf i l’IES Almussafes, amb els qui s’està en permanent contacte, i amb l’empresa Netllar, que participa en la iniciativa brindant connexió gratuïta a internet a través del subministrament de la tarifa de telefonia mòbil (que inclou telefonades i dades) durant l’estat d’alarma, i fins que es reprenguen les classes presencials, a un total de 8 famílies en situació de vulnerabilitat que la necessiten i no puguen tindre-la per motius econòmics. Un dels dos socis d’aquesta empresa és l’almussafeny Ramón Domingo Alepuz, que ha volgut col·laborar amb l’Ajuntament per a facilitar la implantació d’aquest servei. “Mentre realitzàvem el procés de detecció de l’alumnat que podia trobar-se en aquestes circumstàncies per a veure de quina manera podíem facilitar-los les coses, es va posar en contacte amb nosaltres Netllar per a dir-nos que s’oferia a ajudar-nos en el que necessitàrem, per la qual cosa tot el procés ha sigut bastant ràpid”, afirma el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano. “Va aparéixer en el moment just perquè aquest servei poguera implementarse de manera immediata, evitant així que ningú es quede arrere fins que es reprenguen les classes presencials. Agraïsc enormement el treball que està desenvolupant la companyia en favor d’aquestes famílies, que ara podran accedir a les explicacions del professorat en millors condicions”, explica el regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, Jaime Wic. “Som molt conscients també de l’esforç que estan fent professors i professores per a intentar que aquestes circumstàncies afecten el menys possible al curs escolar i per això aprofitem per a donar-los ànims i agrair-los la seua labor”, afig l’edil.

