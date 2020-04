L’Ajuntament d’Almussafes llança una app amb tota la informació sobre el Covid-19

L’eina és gratuïta i ja pot descarregar-se accedint amb el dispositiu mòbil al portal web municipal, www.almussafes.net



La ciutadania podrà consultar en tot moment els avisos generats pel consistori en matèries com a seguretat, sanitat i economia

Des de hui, dimecres 15 d’abril, la ciutadania pot descarregar-se la nova app dissenyada per l’Ajuntament d’Almussafes per a accedir a tota la informació relacionada amb el coronavirus. Per a instal·lar-la tan sols cal accedir a www.almussafes.net des d’un dispositiu mòbil i prémer en l’enllaç que apareix en la part inferior de la pantalla. Si no apareix s’hauran d’esborrar les dades de navegació, eixir del programa i tornar a accedir al portar municipal.



Des que es va declarar l’estat d’alarma amb motiu de la pandèmia del coronavirus, el passat dissabte 14 de març, l’Ajuntament d’Almussafes ha estat informant puntualment de totes les accions empreses tant pel propi consistori com per altres administracions públiques perquè la ciutadania coneguera de primera mà com afrontar la situació a nivell sanitari, legal, econòmic i social. Ara, un mes després, i després de setmanes de treball, la Regidoria de Comunicació ha llançat hui, dimecres 15 d’abril, una aplicació mòbil per a facilitar l’accés a totes les novetats relacionades amb aquest tema.



“En aquests temps la gent necessita disposar d’informació oficial i fiable i considere que la millor manera de tindre-la és reunint-la en un sol espai, una cosa que facilita la consulta”, ressalta el regidor de Comunicació, Jaime Wic.



L’eina, denominada ‘CoronaAlmu’ i desenvolupada per tècnics del propi Ajuntament, pot descarregar-se de manera gratuïta des del mateix portal web municipal seguint uns senzills passos. Una vegada dins de www.almussafes.net, apareixerà de manera automàtica un missatge en la part inferior de la pantalla del telèfon intel·ligent o tauleta preguntant si volem afegir-la. L’aplicació s’instal·larà instantàniament en el dispositiu per a poder accedir en qualsevol moment a ella sense necessitat d’entrar primer en la web i posteriorment clicar en l’apartat corresponent.



Si no apareix el missatge per a instal·lar l’app es recomana esborrar les dades de navegació (l’historial, la memòria cau i les cookies) a través del menú de configuració del navegador que s’estiga utilitzant, tancar el programa i tornar a entrar a www.almussafes.net. En el portal s’ha publicat una guia en la qual s’explica pas a pas com dur a terme aquestes accions, tant per als sistemes operatius que utilitzen Google Chrome com per a Apple.