L’Ajuntament d’Almussafes millorarà el drenatge de la zona de jocs del Parc del Pontet i l’ampliarà amb nous elements

En la intervenció s’incorporarà un nou espai recreatiu destinat a xiquets i xiquetes d’entre 9 mesos a 4 anys



El consistori municipal ha adjudicat l’actuació a l’empresa Excavaciones Aparici, S.L. per 18.449 euros





Els problemes d’entollament que es produeixen quan plou al parc del Pontet d’Almussafes estan molt prop de resoldre’s gràcies a les obres de millora del drenatge que s’executaran de manera imminent en aquest espai. L’Ajuntament invertirà 18.449 euros en aquesta intervenció, en la qual s’utilitzaran plaques de grava amb terminació en arena perquè, en tractar-se d’una zona catalogada com a verda, no és possible la seua pavimentació. En el contracte, adjudicat a l’empresa Excavaciones Aparici, S. L, s’ha inclòs la col·locació d’una nova zona de jocs infantils per a xiquets i xiquetes d’entre 9 mesos i 4 anys. La primera tinent d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, explica que l’objectiu és resoldre “de manera immediata” els “múltiples inconvenients derivats de la falta de permeabilitat del terreny”, que “generen problemes d’accessibilitat”.



Els espais verds d’Almussafes continuen sent objecte de diferents treballs de manteniment per a garantir que les seues condicions s’ajusten als paràmetres de seguretat, usabilitat i estètica exigits per l’Ajuntament de la localitat. En aquest sentit, hui, dijous 18 de novembre, s’ha adjudicat per 18.449 euros a l’empresa Excavaciones Aparici, S. L. una actuació per a millorar el drenatge de la zona de jocs del parc del Pontet. Amb aquesta intervenció, la Regidoria d’Urbanisme busca solucionar el problema d’entollament provocat per la falta de drenatge de les aigües pluvials en l’àrea en la qual se situen els jocs infantils existents.



“Cada vegada que plou les persones usuàries d’aquest parc han d’enfrontar-se als múltiples inconvenients derivats de la falta de permeabilitat del terreny. Fins que el sòl és capaç d’absorbir l’aigua o s’evapora es generen problemes d’accessibilitat que volem resoldre de manera immediata”, explica la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud. Per a això, s’utilitzaran plaques de contenció de graves, atés que en tractar-se de sòl catalogat com a zona verda no està permesa la utilització de paviments drenants continus. D’aquesta manera, l’acabat serà en arena, la qual cosa permetrà un òptim drenatge de les aigües pluvials.



Nova estructura de jocs infantils

Aprofitant l’actuació, el Consistori ampliarà l’espai de jocs infantils amb la col·locació d’un conjunt modular dirigit als i les menors d’entre 9 mesos a 4 anys. L’estructura triada compta amb una escenografia que estimula la imaginació amb elements que desenvolupen el tacte, la vista i l’orientació i permeten exercitar els seus músculs i la seua coordinació motriu. “Amb aquesta incorporació atenem una reivindicació veïnal amb la qual la ciutadania ens demanava més jocs per a aquesta franja d’edat, perquè és veritat que els parcs de la població manquen d’ells. A poc a poc anirem solucionant-ho”, comenta Calatayud.