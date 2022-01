L’Ajuntament d’Almussafes obri el període per a sol·licitar plaça en l’aparcament públic de vehicles industrials

Connect on Linked in

Les peticions per a utilitzar aquest espai, en el qual caben 14 camions o autobusos, poden presentar-se del 15 al 30 de gener



La parcel·la compta amb tancament i amb mesures de vigilància i contra incendis, així com amb aigua per a neteja

El pròxim dissabte 15 de gener comença el termini per a sol·licitar plaça en l’aparcament de vehicles pesats situat en el Polígon Industrial Joan Carles I. Podran accedir aquelles persones empadronades almenys dos anys amb vehicle industrial al seu nom i l’activitat habitual del qual siga el transport de persones o mercaderies per carretera. La parcel·la proporciona seguretat a les persones usuàries, atés que està tancada i compta amb diverses mesures de protecció. L’alcalde, Toni González, recorda que “aquesta zona d’estacionament es va posar en marxa perquè des del col·lectiu de transportistes ens havien traslladat que no se sentien segurs deixant els seus camions i autobusos en l’àrea industrial i allunyats del nucli urbà i volem que continue sent útil”.



Les persones i empreses d’Almussafes que desitgen utilitzar l’aparcament públic de vehicles industrials situat en el Polígon Joan Carles I poden presentar les seues sol·licituds del 15 al 30 de gener en el Registre d’Entrada auxiliar de la Policia Local o a través de la seu electrònica municipal. El Consistori acaba de renovar la regularització de l’ús d’aquesta parcel·la i procedirà a una nova assignació amb la finalitat que tots els veïns i veïnes de la població disposen de les mateixes oportunitats.





Aquest aparcament públic i gratuït amb 14 places i situat en l’avinguda de la Foia, es va habilitar amb càrrec als Pressupostos de 2016 mitjançant l’adequació del terreny, el seu tancament, l’adopció de mesures contra incendis, l’habilitació de punts d’aigua per a la neteja i la instal·lació de mesures de vigilància com a sensors presencials i càmera de vigilància.



“Que et roben un vehicle sempre és un disgust molt gran, però més ho és per a aquells i aquelles que depenen d’ell per a dur a terme el seu treball. Aquesta zona d’estacionament es va posar en marxa perquè des del col·lectiu de transportistes ens havien traslladat que no se sentien segurs deixant els seus camions i autobusos en l’àrea industrial i allunyats del nucli urbà i volem que continue sent útil”, explica l’alcalde i regidor d’Indústria, Toni González.



Podran accedir les persones que figuren en el Padró d’Habitants almenys dos anys l’activitat habitual dels quals siga el transport de persones o mercaderies per carretera i siguen titulars de vehicles inclosos en el Padró Municipal de Vehicles de l’Ajuntament amb més de dos anys d’antiguitat. També podran optar les empreses amb domicili fiscal a Almussafes i situades en el terme.

Les peticions s’admetran després d’una puntuació que determinarà l’ordre d’accés a les places d’aparcament disponibles, que estan destinades exclusivament per a vehicles de 10 tones i autobusos de més de 35 places. Davant qualsevol dubte, les persones interessades poden telefonar al 96 178 19 83.