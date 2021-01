L’Ajuntament d’Almussafes obri un nou canal d’informació a través de Telegram

El consistori ja comparteix amb la ciutadania en aquesta aplicació de missatgeria instantània les novetats relatives a la gestió municipal



Per a rebre les actualitzacions tan sols és necessari descarregar-se gratuïtament l’aplicació i seguir el compte oficial de la institució

Un any després de posar en marxa el servei de WhatsApp, l’Ajuntament d’Almussafes continua apostant pels canals d’informació instantània amb l’obertura d’un servei de Telegram. A través d’aquesta eina, que pot descarregar-se gratuïtament, el consistori continua difonent notícies relacionades amb la gestió municipal i amb les novetats que es van produint en aspectes tan importants per a la vida de la ciutadania com la meteorologia o la crisi sanitària en la qual ens trobem. Amb aquesta nova iniciativa, que no substitueix a les eines d’informació ja existents, l’executiu de la localitat “busca arribar a més gent”, explica el regidor de Comunicació, Jaime Wic, qui afirma que durant la pandèmia aquests instruments estan servint “perquè la ciutadania conega a cada moment les restriccions que els afecten” i tot “amb notícies procedents de fonts oficials”.



Conéixer les últimes notícies sobre el treball desenvolupat en l’administració local d’Almussafes i els avisos rellevants per a la vida diària en la població està a partir de hui, dilluns 18 de gener, encara més a l’abast de la ciutadania. Als canals d’informació ja actius fins ara, l’ajuntament acaba de sumar un canal en Telegram, plataforma gratuïta de missatgeria instantània a través de la qual la corporació municipal ja comparteix notícies, alertes, l’agenda d’activitats i totes les novetats relacionades amb les convocatòries d’ajudes o de places d’ocupació pública, entre altres qüestions.



“A pesar que ja porta temps funcionant, aquesta aplicació ha registrat un augment considerable de persones usuàries en els últims mesos, d’ací ve que hagem obert un compte amb la qual volem que els almussafenys i les almussafenyes reben de manera puntual l’última hora en els seus telèfons mòbils. El servei de WhatsApp municipal, iniciat fa ara just un any, funciona molt bé, però som conscients que no tota la ciutadania el té instal·lat, per la qual cosa aquesta iniciativa busca arribar a més gent”, destaca el regidor de Comunicació, Jaime Wic.



Per a començar a rebre la informació a través d’aquest sistema únicament cal descarregar de manera gratuïta l’aplicació i seguir el compte de l’Ajuntament d’Almussafes (https://t.me/ajuntamentalmussafes). A diferència de WhatsApp, en aquest cas no és necessari agregar cap número de telèfon a la llista de contactes ni enviar un missatge a través de l’eina amb el nom i els cognoms. La posada en marxa d’aquest servei, recorda l’edil, “no implica la desaparició dels quals ja venien funcionant en aquest àmbit, per la qual cosa continuarem publicant tota la informació a través de la pàgina web, les nostres xarxes socials i el citat servei de WhatsApp”.



Quin tipus d’informació s’envia?

L’Ajuntament d’Almussafes comparteix a través dels seus canals d’informació les notícies relacionades amb la gestió municipal, l’agenda d’activitats previstes pels diferents departaments, els programes de subvencions i els plans d’ocupació. A més, s’utilitzen per a difondre avisos sobre les emergències que es decreten i de les mesures que es van prenent, per exemple, durant la pandèmia. “Des de la declaració del primer estat d’alarma aquestes eines estan sent fonamentals perquè la ciutadania conega a cada moment les restriccions que els afecten, per la qual cosa anime a tota la població a donar-se d’alta en alguna d’elles perquè estiguen al dia, amb notícies procedents de fonts oficials, i no es perden res enmig d’una pandèmia en la qual la informació flueix a gran velocitat i és molt canviant, amb tot el que això suposa”, agrega Wic.