L’Ajuntament d’Almussafes ofereix un servei gratuït d’entrenament online per a promoure la salut durant el confinament

Entrenar des de casa durant l’estat d’alarma serà més senzill a partir d’ara per a la ciutadania d’Almussafes gràcies a Muviment, l’eina gratuïta que l’Ajuntament posa a la disposició de la població per a evitar el sedentarisme derivat de la falta d’activitat física. L’aplicació proposa un pla de huit setmanes que s’adapta a les circumstàncies de cada persona, per al que n’hi ha prou amb introduir dades com l’edat, el sexe, el pes, l’altura, les malalties i lesions o el nivell d’intensitat. El regidor d’Esports, Pau Bosch, anima als i les habitants del municipi a sumar-se a aquesta iniciativa que està convençut que “contribuirà a sentir-nos millor físicament”.



Romandre a casa no ha de ser sinònim de sedentarisme. De fet, tots els experts coincideixen que és molt important moure’s per a activar i millorar la forma física, un hàbit que evitarà futurs problemes de salut com poden ser les malalties cardiovasculars. Atés que les instal·lacions esportives romanen aquests dies tancades a causa del confinament decretat per a evitar la propagació del coronavirus, des de l’Ajuntament d’Almussafes s’ofereix a la ciutadania un servei d’entrenament online personalitzat que facilita exercicis senzills que s’adapten al nivell de cada persona.



L’aplicació, a la qual es pot accedir a través de www.muviment.com/training/almussafes, està desenvolupada per les empreses TECH friendly i Runnea i facilita un programa esportiu d’un total de 8 setmanes completament adaptat a les necessitats de tots els segments de població. Quan s’accedeix a la mateixa i es procedeix al registre, s’introdueixen les dades de sexe, pes, altura, edat, lesions o malalties, nivell d’intensitat desitjat i horari, informació que el sistema utilitza per a plantejar un pla d’activació esportiva diferent per a cada individu. Els exercicis es presenten a través de vídeos i textos fàcils de seguir.



“Estar a casa no ha de ser una excusa per a mantindre’ns parats. És cert que ara no disposem d’amplis espais per a poder córrer, de pistes per a practicar els nostres esports favorits o la maquinària necessària per a desenvolupar entrenaments de gimnàs, però podem adaptar-nos a les actuals circumstàncies perquè el nostre cos es moga i es mantinga sa. Anime a tota la població, tant a la qual està acostumada a practicar esport com a aquella menys habituada a fer-ho, a enfundar-se el xandall i a seguir els exercicis proposats per Muviment, una eina molt completa que estic segur que contribuirà a sentir-nos millor físicament”, assenyala el regidor d’Esports, Pau Bosch.



