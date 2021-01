L’Ajuntament d’Almussafes organitza activitats extraescolars per a l’alumnat local

Connect on Linked in

Promogudes en col·laboració amb els col·legis i les AMPA, s’impartiran de gener a juny en els CEIP Pontet i Almassaf



La infància matriculada en aquests centres ja pot inscriure’s en els tallers ‘Aprén a aprendre’ i Futur digital’



El pròxim dilluns 11 de gener, els CEIP Pontet i Almassaf començaran a impartir els dos tallers impulsats per l’Ajuntament d’Almussafes amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar, reduir la bretxa digital i difondre valors relacionats amb aspectes com la igualtat i la sostenibilitat. El programa, finançat per la Generalitat Valenciana, estarà en marxa fins que acabe juny i les inscripcions, que ja s’han iniciat, poden realitzar-se per telèfon o per correu electrònic. L’executiu municipal, que ha comptat amb la col·laboració dels centres i de les AMPA per a la creació de la iniciativa, busca “que els xiquets i les xiquetes es formen de manera divertida en aspectes tan importants hui dia com la igualtat, les noves tecnologies o el medi ambient”, segons l’edil d’Educació, Pau Bosch.

Facilitar la conciliació familiar de la ciutadania és el principal objectiu de les Activitats Extraescolars organitzades per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes, que arrancaran el pròxim dilluns 11 de gener en els CEIP Pontet i Almassaf. El consistori municipal, els centres i les seues respectives associacions de mares i pares han acordat plantejar a l’alumnat dels dos col·legis d’educació infantil i primària de la població dos tallers diferents, titulats ‘Aprén a aprendre’ i ‘Futur digital’.



Aquest nou programa educatiu, finançat per la Generalitat Valenciana, romandrà actiu fins que concloga el pròxim mes de juny i s’impartirà dues vesprades a la setmana a un preu de cinc euros mensuals. “El que pretenem és que els xiquets i les xiquetes es formen de manera divertida en aspectes tan importants hui dia com la igualtat, les noves tecnologies o el medi ambient, sempre d’una manera lúdica i creativa perquè els continguts calen millor”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch.

‘Aprén a aprendre’ està dirigit a l’alumnat de primària i en ell es fomentarà la igualtat d’oportunitats de la joventut afectada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia. S’impartiran continguts de ciències i llengües, així com activitats de conscienciació sobre la necessitat de cuidar el medi ambient i la sostenibilitat, entre altres temes. En el CEIP Almassaf s’establiran dos grups, un dilluns i dimecres i un altre dimarts i dijous, en els dos casos de 16.45 a 17.45 hores. En el CEIP Pontet el taller s’impartirà dilluns i dimecres en el mateix horari.

Amb ‘Futur digital’, es busca dotar a l’alumnat de les eines digitals bàsiques per a reduir la bretxa digital, a través d’un sistema en el qual es fomenta l’aprenentatge de manera segura i lliure i amb dinàmiques enfocades al tractament de textos, edició de vídeos i presentacions de treballs. En les classes es potenciarà el descobriment de nous recursos de formació i es conscienciarà sobre els riscos d’un mal ús. En el CEIP Almassaf s’han creat dos grups, un dilluns i dimecres i l’altre dimarts i dijous, mentre que en el CEIP Pontet les sessions es duran a terme en un únic torn els dilluns i els dimecres. L’horari serà el mateix que el d’‘Aprén a aprendre’.

Les inscripcions, que ja estan obertes, poden realitzar-se telefonant al 96 203 10 46 o enviant un correu electrònic a almussafes_cia@gva.es. Des de l’Ajuntament recorden que s’aplicarà un estricte protocol de seguretat per a evitar al màxim els contagis per coronavirus. Per a això, a més d’establir un màxim de 10 persones per grup, les sessions comptaran amb un controlador Covid-19, que vetlarà pel compliment de la normativa vigent (ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic i la distància de seguretat).