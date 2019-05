L’Ajuntament d’Almussafes participa en la I Mostra d’Empreses d’Inserció de la Comunitat Valenciana

La jornada, organitzada per Labora i AVEI, es va celebrar el passat dimecres 22 de maig en el centre d’innovació Les Naus de València



La responsable de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes, Laura Acuña, i la directora de l’ADL de la població, Elena Baldoví, van participar el passat 22 de maig en la I Mostra d’Empreses d’Inserció de la Comunitat Valenciana, un esdeveniment organitzat per Labora i l’Associació Valenciana d’Empreses d’Inserció. Les treballadores municipals es van informar durant la jornada sobre els reptes presents i futurs d’aquest àmbit per a poder aplicar l’aprés a la gestió de l’ocupació a nivell local.



El passat dimecres 22 de maig, la responsable de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes, Laura Acuña, i la directora de l’Agència de Desenvolupament Local de la població, Elena Baldoví, van assistir a València a la I Mostra d’Empreses d’Inserció de la Comunitat Valenciana, un esdeveniment organitzat per l’Associació Valenciana d’Empreses d’Inserció (AVEI) i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, amb l’objectiu de donar a conéixer el funcionament d’aquest tipus de companyies.



Durant la jornada, que es va celebrar de 10 a 20 hores en el centre d’innovació Les Naus de València, es van dur a terme diverses activitats en les quals es va mostrar el treball realitzat pel sector i es va reflexionar sobre qüestions relacionades amb aquest. Així, la mostra va incloure una zona d’estands amb productes i serveis oferits per les empreses i una altra en la qual es van desenvolupar les conferències, tallers i taules redones.



Entre altres temes, Acuña, Baldoví i la resta de persones assistents van escoltar atentament les intervencions realitzades per destacats experts en àmbits com la creació d’empreses, la igualtat, l’economia social o els impostos. Així mateix, durant el segon tram del dia es va programar una taula redona sobre els objectius de desenvolupament sostenible i les estratègies de futur sobre aquest tema.



“La lluita per la plena ocupació ha d’afrontar-se des de múltiples perspectives i és imprescindible que les persones que s’encarreguen del desenvolupament de les polítiques per al foment del treball estiguen al dia de tot el relacionat amb aquest camp”, assenyala l’alcalde en funcions, Toni González.



Finalment, també es va reservar temps per a tallers i experiències sobre competència deslleial, entre altres assumptes. La mostra va concloure amb una desfilada de models a càrrec de l’alumnat del màster de co-disseny de moda i sostenibilitat de l’Escola d’Art Superior i Disseny de València.