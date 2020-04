L’Ajuntament d’Almussafes presenta un pla de reactivació econòmica contra el Covid-19 de quasi 2 milions d’euros de pressupost

El projecte inclou una partida per a ajudes a professionals autònoms i pimes, a la qual es destinaran 100.000 euros



Diversos programes veuen incrementada la inversió per a fer front a aquesta situació

Encara immersos en la crisi sanitària provocada pel coronavirus, les administracions públiques han començat a dissenyar les seues estratègies per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials que implicarà i l’Ajuntament d’Almussafes ha sigut un dels primers a presentar-la. Des del consistori municipal ja s’està treballant en la posada en marxa d’un pla de reactivació de l’economia local en el qual està previst que s’invertisquen més de 1,8 milions d’euros de fons propis.



La principal novetat respecte a la cartera de subvencions inclosa en els pressupostos municipals d’aquest any 2020 és la incorporació d’un programa d’ajudes destinades als i les professionals autònoms i a les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), l’objectiu de les quals és “col·laborar en el retorn a la normalitat d’un col·lectiu que ho està passant realment malament pel tancament de negocis o la baixada brusca dels ingressos a causa del reial decret aprovat per a frenar l’avanç del virus”, assenyala l’alcalde, Toni González.



Les bases de la iniciativa, que en aquests moments estan en fase de redacció, recullen que s’atorgaran ajudes que oscil·laran entre els 500 i els 1.000 euros. En total, es preveu reservar 100.000 euros a aquesta qüestió de la qual l’Ajuntament mantindrà puntualment informada a la ciutadania, atés que abans de la seua posada en marxa haurà de rebre l’aprovació del ple de la corporació municipal, un tràmit que arribarà en les pròximes setmanes. “Ara la prioritat és estar al costat de tota la població i per això hem reorganitzat els nostres comptes per a atendre les necessitats plantejades per tots els col·lectius, entre ells el format per professionals per compte propi”, ressalta el primer edil.



Però aquest ambiciós pla també contempla altres mesures que suposen un increment en el seu pressupost inicial per a poder cobrir les necessitats de totes les persones sol·licitants. En aquest sentit, l’executiu municipal anuncia que es revisaran a l’alça les partides relacionades amb les àrees de Benestar Social, Ocupació, Habitatge i Educació. “No podem deixar a ningú arrere. Som conscients de les dificultats a les quals s’hauran d’enfrontar moltes famílies i per això volem reforçar els programes ja existents per a donar cobertura a un major número d’almussafenys y almussafenyes”, destaca González.



Ajudes al comerç local, la indústria i la construcció

En l’apartat del comerç local, es destinaran fins a 50.000 euros del pressupost a les ajudes a la natalitat per a gastar en els establiments de la població. Aquesta mesura se suma a la suspensió de la taxa de mercat interior durant l’estat d’alarma i a l’eliminació del pagament per l’ocupació de la via pública de taules i cadires de bars i restaurants durant tot el 2020, que es calcula que pot ascendir a 22.600 euros. A més, el consistori invertirà 200.000 euros per a la posada en marxa d’infraestructures en els dos polígons industrials d’Almussafes.



Ocupació

Al Pla d’Ocupació Local (POL) s’han reservat 522.000 euros, quantitat amb la qual es podrà contractar a 45 persones durant sis mesos. Així mateix, també s’oferirà una oportunitat laboral a 35 becaris que podran treballar en l’administració local, gràcies al programa dotat amb 84.000 euros.



Benestar Social

La major part dels projectes de l’àrea de Benestar Social també patirà modificacions. Així, les ajudes d’emergència per a les famílies vulnerables comptaran amb 177.000 euros de pressupost, les Beques de Menjador Escolar amb 94.000 euros, quantitat amb la qual es cobriran les despeses per aquest tema de l’alumnat no becat al 100% per la Conselleria d’Educació i dels xiquets i xiquetes que ja formen part d’aquest programa municipal, i les ajudes a famílies amb xiquets d’entre 1 i 3 anys, que aconsegueixen els 100.000 euros de pressupost.



L’atenció a les persones majors, apartat en el qual s’engloben serveis com l’ajuda a domicili (SAD), la consulta de Psicologia i el suport en la realització de compres comptarà amb un pressupost de 150.000 euros.



Una altra de les subvencions que també es modifica és la que es concedeix pel lloguer d’habitatge, programa que s’obri a tota la ciutadania trencant amb el límit d’edat, del qual es beneficiaran més de 100 veïns amb ajudes màximes de 1.200 euros anuals (120.000 euros). I en l’apartat educatiu es revisen a l’alça les que es distribueixen per a recolzar a l’alumnat de Batxillerat, Cicles Formatius i universitaris (35.900 euros de pressupost per a concedir ajudes individualitzades a universitaris de fins a 270 euros i a estudiants de batxillerat i cicles formatius, de fins a 170 euros). També es complementa el programa autonòmic XarxaLlibres amb 66.000 euros.



Finalment, i tal com ja havia anunciat l’executiu municipal, es procedirà a la devolució dels diners abonats per la ciutadania per al pagament dels tallers del Centre Cultural i Joventut i els cursos esportius, iniciativa que suposarà una inversió de 24.500 euros.