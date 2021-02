L’Ajuntament d’Almussafes promou l’emprenedoria amb ajudes de 3.000 euros a set professionals

El consistori ha invertit en la convocatòria de 2020 d’aquest programa de foment de l’ocupació un total de 21.000 euros de fons propis



L’hostaleria i els negocis relacionats, amb quatre ajudes concedides, és el sector al qual es dediquen més persones subvencionades

El programa d’Ajudes Municipals a Persones Emprenedores d’Almussafes tanca la convocatòria de 2020 amb una inversió realitzada de 21.000 euros i set persones beneficiàries. Cadascuna d’elles rebrà una subvenció de 3.000 euros que haurà d’utilitzar-se per a sufragar despeses corrents com a Seguretat Social, lloguer, llum, aigua, telèfon o assessoria. L’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González, destaca que “sempre hi ha gent que davant les adversitats fa un pas al capdavant i s’arrisca per a aconseguir un futur millor i les administracions públiques hem de donar-los suport en tot el que puguem perquè eixos projectes professionals, que en moltes ocasions també són vitals, vegen la llum i puguen tirar a caminar”.



El Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020 de l’Ajuntament d’Almussafes continua desenvolupant-se en paral·lel als diferents programes sorgits a conseqüència de la crisi econòmica provocada pel coronavirus. Entre les línies d’actuació incloses en aquest pla plurianual, destaca la que recull les ajudes municipals destinades a les persones emprenedores de la localitat, de la qual en la convocatòria de 2020 es van beneficiar set persones amb ajudes de 3.000 euros per a la posada en marxa dels seus projectes empresarials. D’aquesta manera, el consistori va invertir durant el citat exercici pressupostari un total de 21.000 euros de fons propis en l’estimulació de nous llocs de treball autònom, alternativa a l’ocupació per compte alié.



Quatre de les persones beneficiàries han accedit a aquesta ajuda per haver iniciat una activitat econòmica relacionada amb el sector de l’hostaleria, tres d’elles en l’epígraf ‘Cafés i bars’ i l’altra per ‘Altres professionals relacionats amb el comerç i l’hostaleria’. Les altres tres sol·licituds acceptades han declarat dedicar-se a ‘Serveis financers i comptables’, ‘Salons i instituts de bellesa’ i l’última a ‘Empreses d’ensinistrament i cures d’animals’ i ‘Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i xicotets animals’.



“Resulta significatiu que, malgrat la crisi del coronavirus, tan sols haja disminuït en 1 el nombre de persones beneficiàries d’aquesta subvenció respecte a la convocatòria de 2019, any en què es va donar el vistiplau a huit sol·licituds i es van invertir 24.000 euros. Sempre hi ha gent que davant les adversitats fa un pas al capdavant i s’arrisca per a aconseguir un futur millor i les administracions públiques hem de donar-los suport en tot el que puguem perquè eixos projectes professionals, que en moltes ocasions també són vitals, vegen la llum i puguen tirar a caminar. Des d’ací done l’enhorabona a aquest grup de valents per haver-se atrevit a iniciar els seus negocis i els anime a perseverar i a continuar lluitant”, declara l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



Bases

Les Ajudes Municipals a Persones Emprenedores d’Almussafes es convoquen cada any amb l’objectiu d’estimular la generació de nous llocs de treball mitjançant la creació d’empreses i la promoció de l’ocupació autònoma. L’Ajuntament de la població, “conscient de les dificultats que tenen les persones emprenedores per a trobar el suport financer i administratiu que necessiten a l’hora d’iniciar o mantindre l’activitat empresarial”, llança aquestes convocatòries, que reforcen i complementen les que ja es proposen des de les administracions central i autonòmica.



L’import concedit ha d’anar destinat a sufragar despeses corrents, com les quotes a la Seguretat Social, el lloguer, la llum, l’aigua, el telèfon o els serveis d’assessoria. A més, tal com es recull en les bases, per a rebre l’ajuda màxima ha de mantindre’s l’alta en el Règim Especial de Persones Treballadores Autònomes (RETA) durant dotze mesos consecutius, sent prorratejada en cas que aquesta activitat i alta es mantinguen per sis o més mesos i menys de dotze.