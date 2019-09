L’Ajuntament d’Almussafes reafirma el seu compromís amb la innovació

La localitat manté el distintiu de ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació’ concedit en 2015 i que la converteix en integrant de la ‘Red Innpulso’



L’alcalde, Toni González, i la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, han assistit hui a Castelló a un acte de la plataforma presidit per Pedro Duque, ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions



El guardó reconeix l’esforç dels consistoris i facilita la trobada entre els municipis involucrats per a avançar en aquest àmbit



Almussafes manté el distintiu ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació’ de l’edició de 2015 i, per tant, continua integrada en la ‘Red Innpulso’, amb la qual s’afavoreix la sostenibilitat econòmica i es millora el patró de creixement basat en el coneixement i la innovació. Ho ha confirmat hui, dijous 19 de setembre, el president de l’executiu municipal, Toni González, qui ha assistit juntament amb la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, al lliurament dels guardons corresponent a l’edició de 2018, que han presidit el ministre Pedro Duque i el president de la Generalitat, Ximo Puig. “Per a nosaltres és essencial mostrar públicament la nostra aposta per l’I+D com el millor camí per a aconseguir un desenvolupament propi del segle XXI, en el qual tan important és créixer com fer-ho mitjançant polítiques transformadores i respectuoses amb l’entorn”, assenyala l’alcalde.



La modernització dels polígons industrials situats en el terme municipal d’Almussafes és una de les grans apostes de l’executiu local que es mantindrà també durant la present legislatura, tal com ha asseverat aquest dijous 19 de setembre l’alcalde de la població, Toni González.



En 2016, Almussafes va ser distingida com a ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació 2015’, un reconeixement que la va convertir automàticament en integrant de la denominada ‘Red Innpulso’ (Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació), creada amb l’objectiu de potenciar la innovació a través de projectes col·laboratius dirigits a situar aquestes ciutats com a prioritàries per a la ubicació d’instal·lacions científiques i tecnològiques i per a la concessió de fons per part de la Unió Europea, entre altres qüestions.



“Formar part d’aquesta xarxa és una forma de ratificar el nostre ferm compromís amb el desenvolupament econòmic d’Almussafes i ens converteix de facto en un referent en l’àmbit industrial, perquè ens posiciona com a ciutat que dóna suport a les inversions en infraestructures que afavoreixen la sostenibilitat econòmica i milloren el patró de creixement basat en el coneixement i la innovació”, argumenta el primer edil. “Per a nosaltres és essencial mostrar públicament la nostra aposta per l’I+D com el millor camí per a aconseguir un desenvolupament propi del segle XXI, en el qual tan important és créixer com fer-ho mitjançant polítiques transformadores i respectuoses amb l’entorn”, assenyala.



Acte en Castelló

González ha assistit hui, dijous 19 de setembre, a l’acte de lliurament de les distincions de ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació 2018’, que s’ha celebrat a partir de les 12 hores a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. A la cerimònia, que han presidit el ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions, Pedro Duque, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acudit al costat de la primera tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Davinia Calatayud, qui considera “imprescindible estar presents en aquests fòrums, que serveixen per a intercanviar experiències que ens fan més competitius”.



Durant el matí, el ministre ha entregat el citat guardó a les ciutats de Castelló, Barcelona, Vigo (Pontevedra), Onda (Castelló), Paterna (València), Benidorm (Alacant), Eibar (Guipúscoa) i Ames (la Corunya), que passen a formar part d’aquesta xarxa conformada ja per 72 ajuntaments, 15 d’ells valencians. A més dels propòsits citats, des de la plataforma també es promou la compra pública innovadora, tant amb fons propis com nacionals i internacionals, fomentant especialment la participació de les pimes radicades en aquestes ciutats.