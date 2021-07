L’Ajuntament d’Almussafes renova la flota municipal amb set vehicles per a obres, urbanisme i el servei elèctric

Print This Post

Tres de les noves adquisicions compten amb l’etiqueta ECO i tots els avantatges associats a aquest distintiu ambiental de la DGT

Amb aquesta iniciativa, l’executiu local millorarà en eficàcia i eficiència en la prestació dels diferents serveis municipals

Aquest 2021, l’Ajuntament d’Almussafes ha renovat íntegrament la flota municipal de vehicles destinats als desplaçaments i execució dels treballs per part del personal d’obres i serveis, urbanisme i manteniment d’instal·lacions elèctriques. Aquest mateix matí, s’ha procedit a la recepció oficial dels set vehicles adquirits amb fons municipals, quatre furgonetes, dos camions i un automòbil, tres d’ells amb etiqueta ecoblue, apostant així per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.

L’alcalde, Toni González, i la regidor d’Urbanisme i primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, juntament amb la plantilla de treballadors dels diferents departaments, han presentat hui la nova flota municipal, completament renovada després de l’adquisició de set vehicles i una inversió de 173.840 euros sufragats amb fons propis.

“Des de l’Ajuntament d’Almussafes realitzem una labor constant de millora, manteniment i renovació del material i vehicles amb els quals exerceixen diàriament el seu treball els empleats municipals amb l’objectiu d’aconseguir la major eficàcia i efectivitat en el desplegament de les labors diàries en el nostre municipi”, explica l’edil d’Urbanisme.

Al personal de manteniment d’instal·lacions elèctriques de l’ajuntament se li ha subministrat una Furgoneta Ford Transit Van Ecoblue Hybrid, una nova aposta de l’executiu local per la sostenibillidad i la reducció de la contaminació.

Per part seua, la flota municipal per a dinamitzar, millorar l’efectivitat i garantir l’adequada prestació dels serveis per part de l’equip al capdavant del Departament d’Urbanisme s’ha millorat amb l’adquisició d’altres dues furgonetes Transit Custom Van Ecoblue Hybrid i d’un automòbil Kuga.

L’últim subministrament s’ha destinat al personal municipal encarregat del manteniment, obres i serveis del consistori municipal, amb la dotació d’altres dos camions Transit Chasis Tracció Posterior i d’una furgoneta Transit Connect Kombi B. Corta.