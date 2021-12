L’Ajuntament d’Almussafes rep 134 sol·licituds per a la concessió de les ajudes municipals al lloguer

Connect on Linked in

El passat dia 1 de desembre es va tancar el termini de sol·licituds d’aquesta nova edició del programa municipal, dotat amb un pressupost de 81.785 euros

Hui s’ha publicat la concessió provisional del primer lot d’ajudes de la convocatòria de 2021, que té com a destinatàries a 18 persones de la localitat

En les pròximes setmanes, l’executiu resoldrà la resta de les peticions per a acollir-se a la subvenció en la qual, per segon any consecutiu, no existeix requisit d’edat

La concessió de subvencions del programa d’ajudes al lloguer promogut per l’Ajuntament d’Almussafes ja s’ha iniciat. L’executiu local acaba de donar el vistiplau a les primeres 18 sol·licituds que complien amb tots els requisits de les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net. La quantitat total atorgada en aquest primer lot ascendeix a 14.250 euros, encara que el pressupost total destinat a aquest programa durant el present exercici de 2021 està pressupostat en 81.785 euros. El període de presentació de les peticions va finalitzar el passat dia 1 de desembre amb un total de 134 sol·licituds entregades, per la qual cosa en les pròximes setmanes aniran anunciant-se noves tandes d’assignacions. L’èxit de la convocatòria ve donat per l’eliminació, per segon any consecutiu, del límit d’edat per a poder optar a les ajudes, la quantia màxima de les quals es xifra en 1.200 euros per habitatge.

El Programa de Subvencions per al Lloguer d’Habitatges de l’exercici de 2021, impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes per a facilitar l’accés a l’habitatge habitual i permanent en la zona urbana, ja ha aprovat, de manera provisional, les 18 primeres sol·licituds. L’import total d’aquesta primera tanda ascendeix a 14.250 euros, que s’han distribuït en ajudes que oscil·len entre els 500 i els 1.200 euros.

Durant el termini obert per a la presentació d’instàncies, finalitzat el passat dia 1, s’han registrat un total de 134, una elevada quantitat de peticions, conseqüència directa de l’eliminació del límit d’edat per a poder optar a aquestes. “Hi ha moltes famílies que viuen de lloguer i, sens dubte, aquest programa suposa una injecció econòmica important atés que els ajuda a subvencionar parcialment el cost del lloguer de l’habitatge arrendat. D’aquí ve que hàgem dotat amb 81.785 euros la partida d’aquest programa municipal en el pressupost de la present edició”, comenta l’alcalde, Toni González.

Han pogut optar a aquestes ajudes, destinades a col·laborar en l’accés a l’habitatge habitual i permanent en règim de lloguer durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, totes les persones majors d’edat o menors emancipats empadronades en la localitat amb una antiguitat mínima d’1 any. La resta de les peticions recaptades, s’aniran resolent en lots posteriors durant les pròximes setmanes.