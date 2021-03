L’Ajuntament d’Almussafes rep 46 sol·licituds per a la seua incorporació a les borses dels futurs Plans d’Ocupació Local

L’ADL va mantindre obert el termini per a la presentació de peticions, en les modalitats presencial i telemàtica, del 4 al 18 de març



Les llistes amb categories professionals que no hagen esgotat la totalitat de les persones inscrites en 2019 continuen operatives

Els Plans d’Ocupació Local (POL) d’Almussafes, impulsats i finançats íntegrament amb fons propis del consistori, es preparen per a futures convocatòries amb la creació de noves borses d’ocupació per a les quals s’han presentat un total de 46 sol·licituds. Ara l’Agència de Desenvolupament Local procedirà a la baremació de la documentació presentada per a l’elaboració dels llistats que s’utilitzaran en les noves edicions, en les quals es prioritzarà, com és habitual, a les persones que es troben en circumstàncies econòmiques més complicades. “Amb aquesta actuació reafirmem el nostre compromís amb els POL per als pròxims anys, un projecte que ha permés contractar centenars de persones des de la seua posada en marxa, amb tot el que això ha significat per a centenars de famílies almussafenyes en circumstàncies econòmiques veritablement complicades en molts casos”, assegura l’alcalde, Toni González.



El passat dijous 18 de març va concloure el termini establit per l’Ajuntament d’Almussafes per a la presentació de les candidatures que formaran part de les bosses que s’utilitzaran en la posada en marxa dels futurs Plans d’Ocupació Local (POL). Amb aquest programa, l’executiu de la població ofereix una oportunitat laboral a les persones amb més dificultats per a trobar ocupació a través de contractes directes i finançats amb fons propis, una iniciativa amb la qual, a més, es reforça l’activitat desenvolupada habitualment per les brigades municipals.



Després de finalitzar el període obert per a aquesta qüestió, l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) ha registrat un total de 46 sol·licituds, les quals seran ara analitzades i puntuades en funció de les necessitats econòmiques de cada persona perquè en la creació d’aquestes borses, una per cada especialitat professional inclosa en el catàleg del programa, tinguen prioritat d’accés els col·lectius ciutadans amb major risc d’exclusió.



Des del consistori recorden que les llistes de categories professionals que encara no hagen esgotat la totalitat de persones inscrites en 2019 continuen operatives, sent les que s’utilitzen quan es necessite incorporar treballadors i treballadores amb aquests perfils. “No ens oblidarem de ningú, perquè amb aquesta acció no pretenem començar de zero, sinó actualitzar les llistes esgotades perquè s’han quedat sense persones candidates. En l’executiu municipal hem aprofitat aquesta circumstància per a incorporar dues noves activitats professionals, les de pintura per a la senyalització viària i assistència de persones majors dependents”, destaca l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



El primer edil remarca que “amb aquesta actuació reafirmem el nostre compromís amb els POL per als pròxims anys, un projecte que ha permés contractar centenars de persones des de la seua posada en marxa, amb tot el que això ha significat per a centenars de famílies almussafenyes en circumstàncies econòmiques veritablement complicades en molts casos”.