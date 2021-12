L’Ajuntament d’Almussafes rep l’equipament informàtic subvencionat per la Diputació

Connect on Linked in

Els 6 ordinadors portàtils, 8 càmeres web, 6 lectors de targetes i 3 escàners es distribuiran en els diferents departaments municipals

L’Ajuntament d’Almussafes ha rebut ja les ajudes convocades des de l’àrea de Modernització i Informàtica de la Diputació de València per a la renovació i modernització d’equips informàtics per a avançar en l’administració electrònica local. Es tracta de 6 ordinadors portàtils, 8 càmeres web, 6 lectors de targetes i 3 escàners, el màxim d’equipament al qual es podia optar com a municipi entre 5.000 i 10.000 habitants, que s’instal·laran en els diferents departaments municipals en els pròxims dies. El regidor de Noves Tecnologies de l’executiu local, Jaime Wic, valora molt positivament aquesta línia de subvenció impulsada des de l’ens provincial per a la modernització dels Ajuntaments, dotada amb un milió d’euros. L

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 25 d’agost de 2020 va publicar la convocatòria per a la dotació d’ordinadors portàtils i altres equipaments per a les entitats locals, una línia de subvenció dotada amb un milió d’euros de pressupost i convocada des de l’àrea de Modernització i Informàtica de la Diputació de València per al repartiment d’uns 1.200 ordinadors, 1.500 webcams, 1.200 lectors de targetes i 500 escàners entre ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors de la província.

L’Ajuntament d’Almussafes es va adherir a la convocatòria de subvenció, formalitzant el tràmit telemàtic durant la setmana de termini i el repartiment de l’equipament concedit sobre la base del nombre d’habitants de la població s’ha realitzat aquest any 2021 per part de la Diputació. En trobar-se entre els 26 municipis de la província amb un padró entre 5.000 i 10.000 habitants, la subvenció ha consistit en el subministrament gratuït de 6 ordinadors portàtils, 8 càmeres web, 6 lectors de targetes i 3 escàners.

“Valorem molt aquest esforç de la Diputació que, sens dubte, revertirà de manera molt positiva en la millora de l’administració electrònica i la modernització del nostre ajuntament, en el qual des de la Regidoria de Noves Tecnologies hem implementat una gran quantitat d’accions i programes per a millorar i agilitar tots els processos administratius i facilitar la seua adaptació a circumstàncies sobrevingudes com la que vam viure l’any passat pel COVID-19”, comenta l’edil, Jaime Wic. I afig, “la renovació i modernització de l’equipament informàtic resulta essencial per a trencar la bretxa digital en l’administració més pròxima a la ciutadania”.