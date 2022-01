L’Ajuntament d’Almussafes rep una subvenció de 77.267 euros per a la creació d’una bossa de cures professionals per a menors de 14 anys

Connect on Linked in

Amb el citat import, l’executiu local realitzarà activitats per al foment de la conciliació familiar durant el primer semestre del present any en les dependències públiques

Les ajudes s’emmarquen en el Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes celebra la concessió directa, per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana d’una subvenció de 77.266,72 euros per al desenvolupament del projecte municipal ‘La coeducació lúdica com a factor bàsic de la conciliació familiar’. Amb el citat pressupost, emmarcat en el Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat per al desenvolupament del projecte ‘Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys, el consistori municipal realitzarà activitats durant el primer semestre del present any en les dependències públiques.



El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar, el passat 31 de desembre de 2021 la resolució de la directora general de l’Institut Valencià de les Dones per la qual es concedien les ajudes, en règim de concessió directa, dirigides als ajuntaments per al desenvolupament del projecte ‘Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys”.

L’Ajuntament d’Almussafes és una de les administracions locals que han resultat beneficiàries del citat programa, emmarcat en el Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat.

L’executiu local rebrà 77.266,72 euros per a la realització del projecte municipal ‘La coeducació lúdica com a factor bàsic de la conciliació familiar’, que permetrà que els menors de 14 anys, en l’actualitat uns 1.300 xiquets i xiquetes d’Almussafes, puguen beneficiar-se dels serveis de cura professional de qualitat que se celebraran en diferents edificis públics fins al 31 d’agost del present any.

“Amb aquesta iniciativa complim un doble objectiu. D’una banda, afavorim la conciliació familiar i per l’altre creem ocupació de qualitat en el sector de les cures”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch. En aquest sentit, el decret estableix que la posada en marxa d’aquests serveis, que es poden prestar en períodes lectius o no lectius, haurà d’anar aparellada a la contractació de persones joves i dones majors de 45 anys, que són els col·lectius més afectats en termes de desocupació per la crisi econòmica i sanitària.

Així mateix, des de l’ajuntament s’hauran d’establir sistemes d’adjudicació que atorguen caràcter prioritari a l’atenció de famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i d’altres formes de violència contra les dones, dones en situació de desocupació de llarga duració, dones majors de 45 anys o a unitats familiars en la qual existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures.