L’Ajuntament d’Almussafes tanca 2019 amb una inversió de prop de 28.000 euros en el seu servei de transport sanitari

La ciutadania va presentar un total de 538 sol·licituds l’any passat per a utilitzar aquest mitjà de transport en els seus desplaçaments per motius mèdics



Els pressupostos municipals de 2020 inclouen una partida de 31.000 euros per a continuar amb aquest programa del Departament de Benestar Social



La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes va invertir en 2019 un total de 27.896 euros en el servei de desplaçament en taxi als centres sanitaris de referència. El consistori va registrar 538 sol·licituds per a la utilització d’aquest programa assistencial prestat per a reforçar la línia d’autobús existent i per a aquest 2020 ha pressupostat 31.000 euros, 1.000 més que en l’anterior exercici. Les bases que regulen la prestació del servei poden consultar-se en www.almussafes.net.



El servei de desplaçament en taxi als centres sanitaris de referència impulsat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes va tancar l’any 2019 amb un total de 538 desplaçaments realitzats. El programa assistencial, que es va reprendre a mitjan 2017 amb l’objectiu de reforçar la línia d’autobús existent en el municipi, va invertir 27.896 euros en la cobertura d’aquests trajectes, oferits a les persones empadronades en la localitat, que estiguen al corrent de les obligacions tributàries del consistori, necessiten desplaçar-se al centre sanitari oficial que els correspon i no disposen de vehicle propi ni familiars per a aquest trasllat.



“El balanç del servei és tremendament positiu perquè, després d’atendre totes les peticions presentades, s’ha consumit al voltant del 93% del pressupost establit i això és senyal que és necessari”, explica el regidor de Sanitat i Benestar Social, Faustino Manzano. Des que en 2017 va tornar a posar-se en marxa, la inversió ha anat en augment. Eixe any es van dedicar a aquesta qüestió 14.000 euros, en 2018 la xifra va augmentar fins als 20.000 euros i en 2019 la partida es va fixar en els 30.000 euros. Per a 2020, tal com està reflectit en el pressupost municipal, seran 31.000 euros els que es puguen emprar.



En les bases de la iniciativa, amb la qual es busca fer efectiu el dret reconegut constitucionalment a la protecció de la salut, garantir la igualtat d’accés de tota la ciutadania als beneficis del sistema sanitari i articular un sistema de transport àgil i assequible als centres sanitaris fins que l’administració autonòmica establisca per a la població una mobilitat sanitària adequada i de qualitat, poden consultar-se ja en el portal web de l’Ajuntament, www.almussafes.net.



En el document es recorda que és necessari sol·licitar el servei amb cinc dies d’antelació en les dependències del Departament de Benestar Social i presentar el justificant de cita prèvia del centre sanitari corresponent. El preu públic és de dos euros per cada ocupant del vehicle, una “quantitat totalment simbòlica tenint en compte que cada trasllat costa 40 euros”, assegura Manzano, qui aclareix que “és totalment gratuït per a les persones en situació d’emergència social greu, sempre que aquesta situació estiga degudament acreditada”. També s’especifica en les bases que el servei no està disponible en l’horari comprés entre les 9.45 i les 11 hores, en estar cobert per la línia d’autobús.



Des del consistori recorden que la persona sol·licitant ha d’entregar a qui realitze el servei l’autorització del viatge, avisar a l’empresa transportista el dia anterior per a poder planificar la seua jornada laboral i incloure la subvenció en la seua Declaració de la Renda.