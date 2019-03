L’Ajuntament d’Alzira al costat de l’empresa ‘Aguas de Valencia’ han canviat els albellons dels polígons de la localitat.

Print This Post

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira amb una empresa de València estan canviant els albellons de la ciutat alzirenya, ja que molts havien estat robats per vendre’ls.

Als polígons de la localitat d’Alzira s’han robat molts albellons que després han estat venuts. Des de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira juntament amb l’empresa ‘Aguas de Valencia’ s’ha portat a terme una iniciativa que consisteix a canviar aquests albellons per altres.

L’objectiu de la iniciativa està clar, substituir els que hi ha per altres que no es puguen vendre. A més, el material dels nous albellons és de material sostenible.

Molts dels albellons ja han sigut reemplaçats per nous.

La idea d’aquesta modificació dels claveguerams millorarà la situació i pretén que ja no es roben.