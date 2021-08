L’Ajuntament d’Alzira apel·la al civisme del veïnat perquè no dipositen bosses de fem al camí de l’ombria

Print This Post

Davant l’abocament incontrolat al camí de l’ombria de la Murta al marge esquerre de la carretera, l’inspector de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira ha emés un informe on destaca la situació d’insalubritat de la zona. Des de la regidoria de Serveis Urbans s’ha comunicat a la Policia Local per tal que els agents destinats a les zones rurals de la ciutat facen un seguiment i si veuen alguna infracció prenga nota per tal d’obrir un expedient sancionador als infractors de l’ordenança municipal.



Cal recordar que a l’ordenança municipal de neteja urbana tipifica com via pública els camins, les zones terroses i altres béns d’ús públic destinat a l’ús comú general dels ciutadans. Al seu article 8 prohibeix tirar i abandonar a la via pública tota classe de productes que deterioren l’aspecte de neteja.

Des de la regidoria de Serveis Urbans s’ha procedit a la neteja i retirada de les bosses de fem i deixalles a fi d’evitar els problemes d’insalubritat provocats per l’abocament incívic i descontrolat de la gent.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha manifestat que “És inadmissible que comportament incívic dels veïns que no compleixen amb les normes comporte este estat d’insalubritat que afecta la resta del veïnat. Des de l’àrea de Serveis Urbans es treballa diàriament per mantenir una ciutat neta i facilitat l’abocament de residus amb l’increment del nombre de contenidors a tot el terme municipal. Entre totes i tots hem de treballar per una ciutat més neta”.