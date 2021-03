L’Ajuntament d’Alzira atorgarà 105.000 euros en subvencions a l’esport local 2021

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Esports, atorgarà subvencions a l’esport local per a l’any 2021, de les quals poden beneficiar-se les associacions, clubs, entitats esportives i esportistes de la localitat.

Les subvencions queden establides en quatre modalitats: per als programes anuals de funcionament i manteniment general d’entitats; per als partits, competicions, tornejos i esdeveniments esportius de caràcter extraordinari, al marge de la programació general de caràcter ordinari dels clubs; les competicions i esdeveniments esportius organitzats amb motiu i entorn de les festes patronals de Sant Bernat; i per últim, les ajudes a l’esport d’elit, per a desplaçaments i hostalatge per a competicions oficials provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals; per assistència a reunions tècniques o competicions esportives per part de tècnics/ques i jutges/ses; ajuda per a l’assistència d’esportistes a comités executius de les federacions esportives; i per últim, ajuda per a l’assistència d’esportistes a competicions oficials de caràcter provincial, autonòmic, nacional i internacional.

Per acollir-se a les subvencions caldrà presentar-les en el Registre General de l’Ajuntament d’Alzira, o per qualsevol dels mitjans establits en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Enguany, a més, atenent un acord del Consell Assessor d’Esports s’han modificat les bases per tal d’agilitzar al màxim la tramitació de les subvencions per a que els clubs pugen rebre l’ajuda de la manera més àgil possible.

Les entitats i esportistes subvencionats quedaran obligats al compliment d’una sèrie de condicionants per a garantir l’ús correcte de la subvenció.

Per a obtindre més informació cal conéixer amb més profunditat la convocatòria, que es pot consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira, www.alzira.es.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, qualifica positivament esta iniciativa de subvencionar amb 105.000 euros les entitats i esportistes locals, ja que “amb este tipus d’accions perseguix el foment de l’esport base per tal de possibilitar la pràctica de l’esport en la ciutat d’Alzira a les 2.500 persones pertanyent als diferents clubs existents”.