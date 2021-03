L’Ajuntament d’Alzira atorgarà subvencions a l’esport femení 2021

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Esports, atorgarà subvencions a l’esport femení per a l’any 2021, de les quals poden beneficiar-se les associacions, clubs, entitats esportives i esportistes de la localitat.

Les subvencions queden establides en les següents modalitats: subvenció a la promoció i foment de l’esport femení; ajudes per a la formació; ajudes per a l’organització d’esdeveniments esportius; així com ajuda a l’esport d’elit.

Per acollir-se a les subvencions caldrà presentar-les en el Registre General de l’Ajuntament d’Alzira, o per qualsevol dels mitjans establits en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats i esportistes subvencionats quedaran obligats al compliment d’una sèrie de condicionats per a garantir el correcte ús de la subvenció.

Per a obtindre més informació cal conéixer amb més profunditat la convocatòria, que es pot consultat en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira, www.alzira.es.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, manifesta que “esta subvenció de 10.000 euros per a l’esport femení és una aportació més realitzada des de la Regidoria d’Esports per tal de fomentar i contribuir a la pràctica de l’esport de les xiques i dones alzirenyes per possibilitar els esdeveniments i actuacions que difonen l’esport femení; la investigació i estudis; producció de material audiovisual; publicacions electròniques; projectes innovadors; així com compra de material esportiu”.