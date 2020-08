L’Ajuntament d’Alzira col·loca una placa en homenatge al contacontes Llorenç Giménez

Connect on Linked in

Este matí s’ha portat a terme la col·locació de la placa en record de la figura del contacontes Llorenç Giménez, que va quedar ajornada amb motiu de la pandèmia.



“Volíem deixar constància de la seua aportació a l’àmbit educatiu i social, a més de recomanar la lectura de les seues obres, per això decidírem plantar, en la zona del Mirador del Xúquer, una olivera, perquè és un arbre propi de la cultura mediterrània i que arrela amb els nostres mites, llegendes i tradicions que tant ha difós Llorenç”, comenta l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez.



El passat 9 de febrer, tingué lloc un acte familiar al costat del mirador del Xúquer amb motiu del dia de l’arbre, en el qual es va plantar una gran varietat de plantes aromàtiques i medicinals i una olivera quasi centenària. Esta activitat, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient per a promocionar esta zona verda desconeguda encara per alguns alzirenys, va incloure també una activitat en reconeixement al reconegut contacontes.



Degut a la situació sanitària fins a esta setmana no ha sigut possible col·locar la placa commemorativa al costat del citat arbre. Es tracta d’una peça de ceràmica, fabricada per Jaume Romero, professor de ceràmica de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques, que està inserida sobre un gran bloc de pedra pertanyent a l’antic pont de Sant Bernat. Com s’ha fet en altres ocasions, la Regidoria d’Obres i Serveis Públics que dirigix Fernando Pascual, ha facilitat la peça del pont utilitzada, exemple de fusió del passat amb el present.



L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor de Cultura, Alfred Aranda i el regidor de medi ambient, Pep Carreres, han visitat l’espai del Mirador on es troba l’olivera on s’ha col·locat la pedra.



“Des de l’Ajuntament volem manifestar l’agraïment a Llorenç Giménez, mestre i contacontes que ens va deixar en 2019, per la seua defensa del valencià i per la seua difusió de contes, rondalles, llegendes i acudits, especialment entre els xiquets i les xiquetes”, ha manifestat el regidor de Cultura, Alfred Aranda. “Llorenç serà sempre un referent del valor de la tradició oral, de la recuperació de modismes i de l’estima per la nostra llengua”, afig Aranda.



A més, el regidor de Cultura ha informat que, si tot va bé, està previst realitzar un acte familiar el dissabte 17 d’octubre. “A l’ombra de l’olivera de Llorenç farem una sessió de contacontes, presentarem la publicació del quadern didàctic El Pont a la Natura i continuarem amb la repoblació de la zona. Hem d’aconseguir, entre tots, una Alzira viva, verda, culta i solidària, tal com a Llorenç li agradava que foren els pobles del seu país.”