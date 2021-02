L’Ajuntament d’Alzira comença a pagar les ajudes del pla Resistir

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Hui és l’últim dia per a sol·licitar esta ajuda a la seu electrònica municipal

L’Ajuntament d’Alzira inicia hui el pagament de les primeres ajudes tramitades del Pla Resistir. La setmana passada ja es va acordar la tramitació de les primeres 57 sol·licituds, per un import de 135.000 euros. Segons ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, “estem complint amb la promesa i el compromís d’este ajuntament per a donar resposta als negocis més afectats per la crisi econòmica de la COVID, als sectors de l’hostaleria, la cultura, els esports o el turisme”.

En total s’han rebut fins al moment 317 des de l’inici del termini el passat dia 11 “Ja hem tramitat i pagat les primeres ajudes per als sectors més afectats de la nostra ciutat. La Comissió es tornarà a reunir el dimarts i la idea és continuar valorant de manera que es puga fer efectiu els pagament complet d’estes ajudes dins de la primera quinzena de març” ha explicat el regidor d’Hisenda Albert Furió

D’altra banda, ha recordat que una vegada finalitzat tot el procediment d’adjudicació de les ajudes, s’espera que els romanents que queden d’esta aportació del Pla Resistir, com consta a les bases, es puguen destinar a subvencions per a altres sectors també afectats per la Covid-19.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza hui 25 de febrer de 2021 a la seu electrònica de l’Ajuntament

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.