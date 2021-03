L’Ajuntament d’Alzira commemora el Dia Internacional pels Drets de les Dones

Connect on Linked in

Enguany per prevenció no hi haurà acte a la porta de l’Ajuntament

Un any més l’Ajuntament d’Alzira, fa un homenatge a totes les dones en el Dia Internacional pels Drets de les Dones. Degut a la situació sanitària, la tradicional lectura del manifest a la plaça del Carbó s’ha substituït per un vídeo en el que participen els membres de la COPIM, (Comissió Interdepartamental per a la Política d’Igualtat Municipal) dels diferents departaments de l’Ajuntament.

“Enguany, per responsabilitat hem decidit no convocar un acte que sol reunir a una quantitat de gent considerable. És essencial seguir amb la reivindicació, per això hem volgut fer diferents accions per a donar visibilitat a la lluita pels drets de les dones. Cada vegada són més les dones i homes que justifiquen esta lluita com la seua pròpia i reconeixen el feminisme com el moviment que ha d’agrupar a tots els sectors socials”, ha explicat la regidora d’Igualtat Marina Mir.

Encapçalat per l’Alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora d’igualtat Marina Mir este document audiovisual repassa amb frases senzilles la línia d’actuació en matèria d’Igualtat des del punt de vista de les diferents àrees municipals.

Pots vore el vídeo ací https://www.youtube.com/watch?v=RAI4-uX1las

La campanya es completa amb una acció participativa en la qual es busca donar difusió i visibilitat del 8M. La regidoria repartirà entre els comerços de la ciutat cartells i marxandatge del 8M per als clients i clientes de les botigues. D’esta manera, quan s’efectue una compra al comerç es repartirà un adhesiu o imant i es convidarà a tots els alzirenys i alzirenyes a donar suport a la campanya, fent-se fotos i pujant-les a les xarxes. Cal etiquetar el perfil de l’Ajuntament en Facebook @AjuntAlzira o Intagram @Ajuntalzira i fer ús del hashtag #Alzira8M2021. Els participants entraran en el sorteig a través de les xarxes socials de llibres escrits per dones i samarretes. El termini per a pujar les fotos és del 8 al 12 de març.

A més en el passat Ple de l’Ajuntament d’Alzira del dia 24 de febrer es va aprovar una moció en la qual s’acordava continuar elaborant polítiques d’igualtat de caràcter intersectorial i transversal, des de a mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport i a dotar-les pressupostàriament.

La setmana passada ja es va anunciar les guardonades amb la insígnia d’Igualtat de la ciutat, a les treballadores de les escoletes municipals, per la seua tasca per haver dissenyat i implementat any rere any en un projecte educatiu integrant transversalment el principi d’igualtat i no discriminació sexual, tant en la metodologia com en el contingut curricular i en el treball diari.

Altres departaments donen suport a esta data i per això la Biblioteca Municipal ha portat a terme al llarg de tota la setmana una campanya en xarxes per a donar visibilitat a les escriptores alzirenyes. Cada dia es destaca un conjunt d’obres d’autores de la ciutat com, Macarena Tabacco, Amparo Olivares, Laia Fontana, Silvia Savall, Maria Calvo, Lluch García, Tessa Martín, Marta Oliver, Arantxa Comes, Eva Pau o Rosa Mª Benito entre altres o il·lustradores com Lara Ferrer, Alba Fluixà, Teresa Giner o Empar Piera.

Per la seua banda des de Serveis Urbans esta programada per a dilluns la il·luminació de les fonts de la ciutat, Alzira vol deixar patent la seua implicació en esta lluita tant necessària i essencial, per tal motiu il·lumina les fonts de les places del Regne i Major i la del parc de l’Alquenència amb el color morat.

Text del vídeo

El 8 de març reivindiquem el dia dels drets de totes les dones.

La igualtat ha de ser l’eix vertebrador de les polítiques municipals per a fer d’Alzira una ciutat més justa. Diego Gómez, alcalde d’Alzira

Des dels Serveis Socials considerem prioritari l’apoderament i la visibilitat de les dones perquè les seues aportacions en tots els àmbits són fonamentals. Marina Mir, Regidora d’Igualtat

Les dones són la meitat de la població mundial, no obstant això les societats han estat dominades per homes que les consideraven inferiors. Sentem les bases per un nou futur? Salva Vercher, Arxiu Municipal

La prostitució és una de les maneres més cruels de violència masclista, 4 de cada 10 homes consumeixen prostitució. Eres tu un d’ells? Raquel José, Igualtat

Les nostres joves es mereixen carrers segurs, ja n’hi ha prou d’assetjaments, conductes intimidatòries i violència cap a les dones. Mayte Vives, Joventut

Quan parlem de coeducació pensem en centres escolars i xiquetes, però no hem d’oblidar que la família, és el primer i més important agent educatiu, i que als xiquets també cal educar-los en la igualtat i el respecte. Pilar Montalvá, Infància

Viatjar educa i enriqueix, i quan connectem el turisme amb l’educació per a la igualtat, estem unint dos forces que poden fer d’esta societat, un lloc millor. Sonia Monteagudo, Turisme

En estos moments, ara i més que mai, dignifiquem el treball de les dones en l’àmbit cultural, científic i festiu. Oscar Valiente, Cultura

L’Art no entén de sexes, el talent, les habilitats, la creativitat, no tenen sexe. La presència equitativa de les dones, als museus ha de ser una realitat, una realitat visible i reconeguda, un avanç cap a la normalitat. Maribel Gutiérrez MUMA

Des de l’Ajuntament d’Alzira treballem per la igualtat real i efectiva entre homes i dones, i anem a continuar treballant i lluitant pel dret de les dones, i contra qualsevol violència masclista que es produïsca en la nostra ciutat i en la nostra societat. Diego Gómez Alcalde d’Alzira