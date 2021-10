L’Ajuntament d’Alzira condemna les agressions sexuals i qualsevol tipus de violència

Connect on Linked in

Una vegada coneguda la notícia que tres menors han reconegut els fets ocorreguts a la nostra ciutat el gener passat i que han acceptat condemna per un delicte d’agressions sexuals per una violació grupal a una altra menor, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, manifesta que «condemnem enèrgicament estos fets que no haurien de tindre cabuda a la nostra societat i volem traslladar tota la nostra força, ànim i suport a la víctima i a la seua família».

Divendres passat es va produir una agressió a una menor per part d’unes companyes del seu centre educatiu. Per eixe motiu, l’alcalde també mostra «la repulsa contra estos fets injustificables en una societat moderna on haurien de prevaldre els valors de respecte i no violència. Mostrem el suport i ànim a la menor agredida i la seua família. Alzira es declara frontalment en contra dels atacs de caràcter sexual i de qualsevol classe de violència».