L’Ajuntament d’Alzira continua gestionant declaracions i llicències d’obra

El departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira, després de l’autorització del Govern d’Espanya per a poder continuar els treballs en el sector de la construcció, es troba en actiu per tal de tramitar declaracions responsables i llicències d’obra que necessiten les empreses constructores per a poder treballar.



Cal tindre en compte que en els espais que estiguen habitats no es podrà realitzar cap treball, segons el Reial Decret del passat diumenge 12 d’abril.



Des del departament d’Urbanisme es continua donant assistència als constructors, mitjançant el teletreball i a través dels serveis mínims essencials.



La regidora d’Urbanisme, Sara Garés, ha manifestat que “el nostre repte és tindre preparats el major nombre d’informes tècnics i jurídics per a quan tornen a reprendre’s les sessions dels òrgans col·legiats suspesos obligatòriament per l’estat d’alarma. Continuem al costat del sector de la construcció treballant dia a dia amb il·lusió i esperança per a superar esta crisi”.



D’esta forma, el sector pot presentar les instàncies telemàticament, al portal de la ciutadania de l’Ajuntament, catàleg de tràmits, Urbanisme -els que tinguen firma electrònica- o al correu del departament urbanisme@alzira.es a través la instància corresponent.