L’Ajuntament d’Alzira continua la neteja de pintades amb la campanya De cara a la paret

Connect on Linked in

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira finalitza ara la tercera intervenció de la campanya De cara a la paret. Es tracta d’una iniciativa que ha rebut una gran acceptació per part del veïns i veïnes, que han vist com millora l’aspecte de la ciutat.

Ara s’ha procedit a la neteja d’algunes de les parets d’edificis públics i privats que han sigut pintades amb missatges feixistes, masclistes, obscens, xenòfobs… “no podem permetre, este tipus d’actuació perquè fomenten l’odi i atempten contra els drets humans”, ha argumentat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

Esta campanya en va encetar al barri de la Vila, en una segona fase va continuar pels carrers del centre històric i en esta darrera intervenció s’han pintat, principalment, les zones properes als instituts i als col·legis al voltant dels carrers Peris, Doctor Francesc Bono, Hort de Gorreta, Pare Pompili, Organista Cabanilles, Salvador Perles… Com en les actuacions anteriors, una empresa especialitzada ha tapat les pintades i grafits amb pintura d’un color semblant al de la paret bruta millorant així l’aspecte de l’entorn. Està previst que, quan siga possible, es continue per altres barris i zones dels polígons industrials.

Aranda, ha informat que l’Ajuntament no pot fer-se càrrec, de manera continuada, de les despeses que suposa la neteja de totes les pintades que hi ha per tot arreu. “Mentre l’Ajuntament inverteix en esta neteja, algunes persones s’han dedicat a pintar sobre edificis públics i privats d’Alzira banderes d’Espanya i expressions feixistes que només fan que provocar conflictes ideològics innecessaris, que no tenen sentit en un estat democràtic. Per este motiu, demane la col·laboració dels ciutadans de manera que si algú veu una persona fent pintades que ho comunique, immediatament, a la policia local perquè actue, com han estat fent fins ara. Hem d’evitar esta pràctica delictiva, que no té res a veure amb el muralisme, i fomentar l’educació en valors com és el respecte a les persones, a la propietat, al patrimoni urbà i al medi ambient. Entre tots hem d’aconseguir fer d’Alzira una ciutat neta, bella, acollidora i respectuosa”.