L’Ajuntament d’Alzira convoca el Consell Agrari per a valorar els efectes del temporal



La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica convoca un consell municipal agrari amb caràcter extraordinari per a avaluar els efectes del temporal.



Ahir donàvem per finalitzat l’episodi de pluja i vent que ha afectat la Comunitat des del passat diumenge. El pas de la DANA “Gloria” ha afectat greument els camps de cultiu de la Ribera, i especialment del terme municipal d’Alzira.



El regidor responsable de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, Pep Carreres, convoca el Consell Municipal Agrari a una reunió el pròxim dilluns dia 27 de gener, per tal de valorar els danys ocasionats i les mesures que es consideren necessàries per a pal•liar-los.



Ahir el Departament municipal d’Agricultura ja va portar a terme una primera valoració dels efectes del temporal, que han sigut prou forts pel que fa a caiguda d’arbres, murs o mal estat dels camins.



“L’Ajuntament ja s’ha posat a treballar per tal de recuperar la normalitat tan prompte com siga possible i pensem que per a això és essencial que els diferents membres del consell ens reunim amb caràcter urgent per a avaluar tots els danys”, assegura Carreres.



La combinació de forts vents i pluges des de diumenge (fins a 300 litres/m², en la zona de la Murta), amb algun episodi de calamarsa, ha colpejat novament l’agricultura local, per la qual cosa és urgent posar en comú al Consell els diferents casos i traslladar-los a les administracions competents.