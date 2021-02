L’Ajuntament d’Alzira denuncia les noves pintades sobre les parets recentment netejades

Connect on Linked in

Després de l’acció judicial empresa per una comunitat de veïns, l’Ajuntament ha decidit personar-se en la denuncia contra les pintades aparegudes en una de les zones que es va acabar de netejar fa tan sols 15 dies. Es tracta de pintades obscenes sobre les Muralles Àrabs, situades a l’inici de l’avinguda Luis Suñer.



“No sols han pintat les parets, sinó també els bancs, les muralles i els elements de l’edifici confrontants com el videoporter de l’edifici de la plaça La Sang. Des de l’Ajuntament condemnem estes agressions que afecten a edificis, tan privats com municipals, que a més estan catalogats com a bé d’interés cultural. Demane el màxim respecte al treball realitzat fins ara en benefici de tots els alzirenys i alzirenyes. La identificació dels delinqüents està en marxa”, ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.



Tant la comunitat de veïns de l’edifici afectat, com l’Ajuntament d’Alzira han presentat una denúncia formal. Cal indicar, que les càmeres de seguretat situades en l’edifici de la Fiscalia han enregistrat el moment en què un grup de joves produïren estos actes vandàlics.



“Els propietaris i el veïnat de les zones que s’han netejat en estos mesos, han manifestat el seu agraïment a esta intervenció a la corporació, en repetides ocasions, però malauradament esta satisfacció, en el cas de les muralles, ha durat només dues setmanes, fins que s’han tornat a cobrir d’imatges obscenes, paraules, gargots no sols a les partes, bancs, muralles sinó també el videoporter de l’edifici de la Pl. La Sang per tal d’evitar que algun veí vigile la plaça” ha afegit Alfred Aranda.



Per tal d’evitar este delicte contra els béns immobles, l’ajuntament demana la col·laboració ciutadana i agraix la comunicació immediata a la policia municipal per tal que actue. “Amb educació, responsabilitat i constància aconseguirem eliminar estes conductes tan rebutjables. Treballem tots per una ciutat neta, bella i respectuosa amb el medi ambient”, explica el regidor

L’Ajuntament d’Alzira està fent un esforç per millorar l’aspecte de la ciutat, eliminant les pintades que són exemples de gamberrisme, intolerància i provocació. Així i tot, en febrer es continuarà amb la tercera part de la campanya De cara a la paret repintant els grafitis en altres barris d’ Alzira.



De cara a la paret

Des del passat mes de desembre, la Regidoria de Cultura està realitzant la campanya de neteja De cara a la paret per a millorar l’aspecte de la ciutat. Una empresa especialitzada ha portat a terme la neteja de les pintades fetes en diferents àrees de la ciutat com les Muralles, les parets de l’edifici de la plaça Capella de la Sang, el passatge de les Muralles i la zona per a vianants.