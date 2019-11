L’Ajuntament d’Alzira explica el projecte del carril bici a AMCOR Flexibles Alzira i MM Packaging Ibérica

Connect on Linked in

S’ha aprofitat la visita per a lliurar el lot de llibres anual per a la biblioteca dels comités d’empresa d’ambdues empreses.



L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, acompanyat de la regidora d’Infraestructures i Urbanisme, Sara Garés, el regidor de Cultura, Alfred Aranda, i l’enginyera tècnica d’Obres Públiques municipal, Mariola Sebastián, han visitat les empreses AMCOR Flexibles Alzira i MM Packaging Ibérica, per a explicar el projecte del carril bici que connecta la ciutat d’Alzira amb el polígon industrial situat al quilòmetre 18 de la CV-50, les obres d’execució del qual han començat fa uns dies.



El projecte consistix a dotar el polígon industrial d’una nova forma d’accés per via ciclista, per tal d’atendre així les peticions que feren a l’Ajuntament d’Alzira els comités d’empresa de les dues empreses i facilitar la mobilitat no motoritzada de les treballadores i treballadors. El finança la Direcció General de Mobilitat del Servei Territorial d’Obres Públiques de València, compta amb un pressupost general de 354.162,07 € i la data prevista de finalització de les obres és el març de 2020.



En acabar la reunió per a explicar el projecte del carril bici, els representants municipals i els dels comités d’empresa han acudit a la biblioteca que estos tenen a les instal·lacions de les empreses, per tal de fer entrega del lot de llibres d’enguany que aporta l’Ajuntament d’Alzira segons el conveni de col·laboració per a la promoció de la lectura i la difusió d’activitats culturals.



Cal recordar que esta iniciativa té el seu origen en la biblioteca fundada pels treballadors de la desapareguda Cartonatges Suñer SA, ara és compartida pels treballadors de les empreses Amcor Flexibles Alzira i Mayr Melhof Packaging Ibérica, no té ànim de lucre i està destinada fonamentalment a difondre l’hàbit de lectura entre les seues treballadores i treballadors.