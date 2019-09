L’Ajuntament d’Alzira i Alzicoop donen suport a un projecte pilot d’interés general per al camp

Connect on Linked in

Foto: HayacK

Aprovació de la proposta d’alcaldia per a donar suport al projecte de modernització i sostenibilitat del regadiu, potenciació de l’agricultura ecològica i la protecció contra incendis forestals del marge dret del xúquer del terme d’alzira



L’agricultura en les nostres valls tenen el perill de desaparèixer si no s’actua ja. Els diferents agents socials d’Alzira relacionats amb el camp, han mostrat reiteradament la seua preocupació per l’abandó d’explotacions agrícoles amb reg d’aigües subterrànies.

A causa d’açò i de l’increment de les despeses de manteniment de les produccions agrícoles pel cost desorbitat de l’energia elèctrica i la disminució de la productivitat, l’Ajuntament d’Alzira i Alzicoop, hem iniciat un projecte pilot d’interés general per al camp valencià.



El gabinet d’enginyeria MS INGENIEROS S.L. ha realitzat un estudi pilot realitzat sobre una de les zones d’Alzira i altres consideracions, que podria extrapolar-se en major o menor mesura a la resta de superfície regable i en el que exposa l’important estalvi que suposa la realització d’este projecte.



L’objectiu d’este projecte consistix a desenvolupar infraestructures hidràuliques i instal·lacions amb energies renovables que ajuden a la sostenibilitat de l’agricultura, a la compatibilitat de la fertirrigació comunitària amb l’Agricultura Ecològica i a la protecció del Medi Ambient dels regadius del marge dret del Xúquer dins del terme d’Alzira.



Ara bé, a causa de la complexitat i naturalesa de l’actuació obliga a fer una execució per fases, analitzant els diferents proveïdors de recursos hídrics per a poder constituir una entitat que gestione els recursos hídrics. Per tant, s’ha marcat un full de ruta, per a poder fer este pla de forma participativa, incorporant tots els agricultors i el màxim d’agents interessats, fins i tot, relacionant este projecte amb altres accions que tinguen objectius semblants de reducció de costos i busca d’una major sostenibilitat del camp valencià.



Actualment, la zona de reg que entraria en el present pla comprén les valls de la Murta i la Casella, Pla de Corbera, Forn de Carrascosa i la Barraca d’Aigües Vives, amb una superfície aproximada de 1800 ha (22000 fanecades).



El pressupost de l’avantprojecte és de 60.000 € i compta també amb el suport de les entitats AVA-ASAJA, LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS i LA VALL DE LA CASELLA, COOP.V. S’ha de dir que estem pendents de mantindre una reunió amb la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per tal d’exposar el projecte.



Els apartats principals del projecte són: el canvi a energies sostenibles, propietàriament a energia solar dels pous d’extracció d’aigua; possibilitar el reg d’explotacions agrícoles ecològiques i contribuir a la protecció i col·laboració en la lluita contra els incendis forestals.



Finalment, per a arribar al valor estimat del preu d’amortització de les obres, s’ha tingut en compte possibles subvencions i ajudes que es puguen obtindré dels estaments públics. No hi ha despesa d’energia elèctrica, ja que l’extracció d’aigua és amb plaques solars.