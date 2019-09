L’Ajuntament d’Alzira i Escoles Solidàries treballen en un projecte de cooperació educativa

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira i l’ONG Escoles Solidàries, han encetat un projecte de caire educatiu i solidari que pretén apropar experiències entre els nostres docents i els de les poblacions agermanades a Amèrica del Sud. L’objectiu és enriquir-se mútuament i construir ponts entre les dos comunitats educatives, que si bé estan molt allunyades físicament, compartixen les mateixes inquietuds.

Hondures, Guatemala o El Salvador seran les destinacions on els nostres docents passaran un període d’un mes per fer un intercanvi d’experiències educatives. Es tractat d’un projecte impulsat per Escoles Solidàries que pretén fomentar la cooperació entre els docents de diferents llocs del món.



Este programa treballa per a enriquir-se compartint experiències i maneres de viure que fan comprendre millor el funcionament d’aquest món. “Volem enllestir el treball amb la Mancomunitat per a poder concretar unes bases. Las Mancomunitat ha estat un important suport per a portar-lo a terme”, assegura la regidora de Cooperació, Leticia Piquer,

Piquer, que s’ha reunit hui junt amb l’alcalde, Diego Gómez, amb Escoles Solidàries, es reunirà també la setmana que ve amb el president de la Mancomunitat per parlar del finançament d’este programa que preveu compartir despeses entre l’administració comarcal, la local i els docents que també assumiran una xicoteta quantia. La regidora de Cooperació assegura que la vessant educativa i solidària és molt important per a l’equip de govern i per això dedicaran una partida al pròxim pressupost.