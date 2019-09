L’Ajuntament d’Alzira i IDEA promocionen la Reganyà entre el públic infantil

Connect on Linked in

Hui tindrà lloc la tercera edició del taller ”Cuina la teua Reganyà en família”

Demà tindrà lloc el contacontes “D’Alzira, La Reganyà

L’Ajuntament d’Alzira, mitjançant l’agència IDEA ha programat esta setmana diverses activitats de promoció d’este dolç local, la Reganyà.

Esta mateixa vesprada tindrà lloc el tercer taller “Cuina la Teua Reganyà en Família” a les 18 hores a l’Escola de Cuina Cremades, al carrer Sant Roc, d’Alzira. La jornada constarà d’un curs de preparació i continuarà amb una degustació del dolç. A més, cadascun dels participants es podrà emportar el producte final a casa.

En total 20 persones, 10 pares i mares i 10 xiquets i xiquetes participaran d’esta activitat. “Vaig poder assistir a esta activitat en la passada edició, resulta un taller molt divertit, en el que a banda de conèixer els nostres dolços tradicionals, fomentem l’oci familiar” ha manifestat l’alcalde d’Alzira, i responsable d’IDEA.

D’altra banda, demà divendres 20 de setembre a les 18 hores també tindrà lloc, la segona edició del Contacontes “D’Alzira, La Reganyà” a la Biblioteca d’Alzira.

L’autor del llibre, Vicent Garés, contarà este relat als més menuts que acudixquen a la Biblioteca Municipal, perquè puguen descobrir els secrets d’aquest dolç típic de la nostra ciutat, La Reganyà. Els assistents que així ho desitgen, podran comprar el conte signat, i berenar Reganyà.

Accions promocionals pròximes

Des de l’Agència local IDEA, es porta a terme una programació d’activitats àmplia per tal de promocionar este producte alzireny. Junt al Gremi de Forners de la Ciutat, La Reganyà participarà els dies 18,19 i 20 d’octubre a l’XI Fira Comercial, de la Tapa i de l’Automòbil #Alzira Oberta, ubicada a l’Avinguda Sants Patrons. Allí es podrà visitar l’estand del Gremi de Mestres Forners d’Alzira on es podrà adquirir aquest dolç típic, així com, gaudir de les diverses demostracions de com fer una Reganyà.