L’Ajuntament d’Alzira il·luminarà les fonts ornamentals de la plaça del Regne i de la plaça Major

La Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira informa que portarà a terme certes tasques de millora en les fonts ornamentals situades a la plaça del Regne i plaça Major per tal de millorar la imatge i la vistositat i que el manteniment siga més rendible i sostenible.

Pel que fa a la font de la plaça del Regne, es realitzaran actuacions de neteja interior i exterior d’algunes de les parts de la font, restauració de les canonades d’aigua de la sala de màquines per unes de PVC, se sanejarà el sistema de boteres per un automàtic de parada. També s’instal·larà un nou sistema d’enllumenat tipus LED amb un programador per als jocs de llums.

La font de la plaça Major rebrà treballs de neteja, substitució de vàlvules, nou sistema de bombament al clavegueram i nou servei d’enllumenat, entre altres obres i elements.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, “tant la font de la plaça del Regne com la de la plaça Major són dos punts de referència de la nostra ciutat i els hem de donar la representació que cal. Per la qual cosa, i després de molts anys de deixadesa, hem posat tot allò necessari per tal que lluïsquen amb una imatge renovada i actual amb nous sistemes d’aigua, de llum i de manteniment més sostenible i econòmic, tal com estem realitzant en diferents zones i espais de la ciutat”.