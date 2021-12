L’Ajuntament d’Alzira incorpora 63 nous treballadors gràcies als plans per al foment de l’ocupació EMPUJU i ECOVID

Connect on Linked in

Comptaran amb contracte laboral d’obra i servei amb una duració de 12 mesos i a jornada completa

Al llarg de 2021, 163 persones aturades han trobat feina gràcies als programes de Labora impulsats per Idea

Un total de 63 persones començaran a treballar a l’Ajuntament d’Alzira abans que comence 2022 gràcies als programes de foment de l’ocupació EMPUJU i ECOVID, convocats pel Servei d’Ocupació Labora, de la Generalitat Valenciana, i cofinançats pel Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Al llarg de l’any que acaba, les contractacions mitjançant els plans de foment d’ocupació a Alzira ascendixen a un total de 163 persones, segons assenyalen des del Servei de Desenvolupament Econòmic d’Alzira, Idea.

«La contractació per un any d’estes 63 persones amb l’ajuda del Servei Labora per valor d’1,3 milions d’euros -que és la segona ajuda més alta de la província de València-, suposa tot un impuls a les polítiques d’ocupació i a la reducció de l’atur en la nostra ciutat», ha declarat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, regidor d’Ocupació, Desenvolupament Econòmic, Comerç i Projectes Europeus.

El pla EMPUJU 2021 és un programa de foment de l’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals, en el marc del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Els contractes tenen una duració de 12 mesos i suposen la contractació laboral d’obra o servei a jornada completa. L’objectiu específic del pla, detallen des d’Idea, és donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclosa la juvenil, i el suport als treballadors per compte d’altri i als emprenedors. L’import total concedit a l’Ajuntament d’Alzira per este pla d’ocupació és de 561.920,28 euros. S’han registrat candidatures d’un total de 226 persones, de les quals se n’han presentat al procés 135. El total de contractacions que es realitzen a l’empara de l’EMPUJU 2021 és de 27 i les categories de les contractacions són 10 amb nivell A2, 5 de C1, 6 de C2 i 6 d’AP.

Pel que respecta al programa ECOVID 2021, es tracta d’un pla destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals, també en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). De la mateixa manera que l’EMPUJU, es tracta de contractes laborals d’obra o servei amb una duració de 12 mesos i a jornada completa. L’import total concedit a l’Ajuntament d’Alzira és de 742.478,16 euros. Un total de 315 persones han estat registrades com a candidates, de les quals 175 han acabat presentant-se. El procés es formalitza amb la contractació de 36 persones aturades i la categoria de les contractacions és la següent: 15 del nivell A2, 2 del C, 7 del C2 i 12 d’AP.

El pla estratègic de subvencions de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació preveu, entre els seus objectius operatius, millorar l’accés a l’ús de col·lectius de difícil inserció laboral, per a la qual cosa preveu que se subvencione la seua contractació i l’aplicació de polítiques amb perspectiva de gènere a través dels plans de foment de l’ocupació. Igualment, este programa de subvencions s’inserix en el pla integrat per a la millora de l’ocupabilitat i l’activació de les persones de més de 30 anys 2017-2020 (Avalem Experiència) de la Generalitat. Entre les línies d’actuació d’este pla figura el suport a la contractació, i s’especifica com a col·lectius prioritaris, entre altres, el de majors de 45 anys o el de persones en situació de desocupació de llarga o molt llarga duració, detallen.