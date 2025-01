L’Ajuntament d’Alzira presenta la reestructuració del govern i les noves competències als regidors

L’ alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, acompanyat de Gemma Alós, primera tinent d’alcalde i Enrique Montalva, segon tinent d’alcalde han presentat la nova assignació per a les regidories de festa i de la policia local tinguent com a objectiu coordinar de forma unitaria les àrees que es comuniquen.

Durant la roda de premsa, Domínguez, ha manifestat el seu desig per promoure una política en la que el més important siga treballar pel bé comú dels ciutadans, on, a més, ha incidit en l’ objectiu de crear un “nou model de ciutat” clau per a començar a treballar en la protecció de les persones i l’emergència climàtica.

És per això que l’ alcalde considera que Enrique Montalva és la persona indicada per a encarregar-se de la regidoria de policia local, a més de la d’ Agricultura i Serveis per la Ciutadania, regidories amb les que ja contava i que es poden conectar entre elles amb l’ objectiu de crear una macroarea i que l’ agenda urbana “no siga un florer”.

Enre les declaracions que feia l’ alcalde, destaca la voluntat de fer una ciutat més resistent a les catàstrofes mediambientals, més permeable i que puga fer front al canvi climàtic gràcies a la reestructuració de les regidories i la connexió entre urbanisme, mediambient o seguretat entre altres.

Domínguez també ha volgut fer enfasi en l’ importància d’ atorgar esta nova assignació de regidories a dos persones que les coneixen de prop com son Gemma Alós amb festes i Enrique Montalva amb seguretat i policia local.