L’Ajuntament d’Alzira redueix el deute públic i aprova el pressupost per al 2020.

El Regidor d’Hisenda, Contractació i Recursos Humans d’Alzira, Albert Furió ens ha transmés la satisfacció per part de l’Ajuntament d’Alzira per haver-hi reduït el deute públic i sobre l’aprovació del pressupost municipal per a aquest any 2020.

El regidor també ha parlat sobre les inversions per part de la Diputació de València i Conselleria i a banda ha contat sobre els projectes que es tenen al cap per a aquest 2020.

Unes xifres i projectes ambiciosos que deixen a Alzira en una localitat que gestiona ve els ingressos i despeses.