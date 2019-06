L’Ajuntament d’Alzira se suma un any més a “La Dipu et beca”

Print This Post

El termini de sol·licitud finalitza el 18 de juny

L’Ajuntament d’Alzira s’adhereix, un any més, al programa “La Dipu et beca” amb la finalitat que els estudiants majors de 18 anys, tant universitaris com de Formació Professional, puguen realitzar pràctiques formatives en els diferents departaments municipals.

Els interessats a sol·licitar esta beca poden tramitar-ho a la Clau del 12 al 18 de juny en el següent horari:

12 de juny de 9 a 18 hores

13 i 14 de juny de 9 a 14 hores

17 i 18 de juny de 9 a 13 hores

La duració màxima de les beques serà de 2 mesos que hauran de ser necessàriament juliol i agost. La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor.

Les especialitats formatives que podran ser beneficiàries d’aquest programa són les determinades en les bases de cada convocatòria, entre les quals es troben entre altres els graus d’Arquitectura, Dret, Enginyeria Informática, Traducció i Interpretació o Turisme o la formació professional en Gestió Administrativa, Animació Sociocultural o Desenvolupament d’Aplicacions Web

La dotació mensual bruta de la beca és de 500€ bruts, per beca i mes concedit. Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, que s’abonaran en períodes vençuts, a càrrec de la Diputació de València en un 80%; i de l’Ajuntament.